Відома модель Дафна Гроневельд показала фото з розкішного весілля

Пара одружилася ще в червні, але знімки опублікували лише зараз.

Одна з найвідоміших нідерландських моделей — 27-річна Дафна Гроневельд — вийшла заміж за фахівця елітної нерухомості Джастіна Гопфуда ще в червні. Тоді фотографії з їхнього розкішного весілля в маєтку у Флоренції з'явилися в Instagram не менш знаменитих гостей, серед яких були топмоделі Тейлор Гілл і вагітна Ромі Стрейд — одна з ангелів Victoria's Secret.

Нещодавно Дафна сама опублікувала знімки урочистостей. Як видно на фото, весілля топмоделі гідне похвали.

Як пише журнал Vogue, Дафна вийшла заміж у шикарній сукні від Галі Лахав. Вона попросила свого друга-стиліста Філіпа Утера допомогти їй знайти потрібний образ, і саме він порадив дизайнерку. За словами топмоделі, Галя намалювала ескіз, у який вона закохалася з першого погляду.

Весільну сукню Дафна доповнила коштовностями від Boucheron і туфлями від Gianvito Rossi.

Подружки нареченої приміряли шовкові сукні Galia Lahav кольору шавлії, пошиті на замовлення. Кожна подружка нареченої вибрала свій улюблений силует.

Дафна розповіла, що після короткої церемонії гості вечеряли під звуки живої музики, а згодом танцювали до ранку.

Також топмодель зізналася, що познайомилася з Джастіном Гопвудом у 2012 році, випадково зіткнувшись із ним у магазині Whole Foods у Нью-Йорку. Після першої зустрічі вони продовжували бачитися одне з одним на різних заходах, оскільки спілкувалися з тими самими людьми, і врешті-решт вирішили піти на перше побачення у 2016 році.

Нагадаємо, Дафна Гроневельд є найкращою нідерландською моделлю та входить у число 50 найкращих моделей у світі. Вона потрапила у світ подіумів випадково. У 2010 році її помітив модельний агент, який шукав дівчат із незвичайною зовнішністю. Він запропонував Дафні подумати про модельну кар'єру. Дівчина дебютувала на Тижні моди в Мілані, а у 2011 році стала найкращою нідерландською моделлю на конкурсі Marie Claire Netherlands Fashion Awards.

Фокус раніше писав про те, що Борис і Керрі Джонсон відсвяткували пишне весілля через 14 місяців після вінчання.