Наследница империи Гиннесс рассказала о несчастливом браке с миллиардером и дружбе с Дали

55-летняя Дафна Гиннесс в детстве играла с Сальвадором Дали, была музой дизайнеров, ювелиров и музыкантов. И чуть не погибла от руки друга семьи.

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Дафна Гиннесс в 55 лет дала интервью, рассказав о своей жизни, которую она сама называет "мрачной и сюрреалистичной". Она любит читать о себе слухи, не верит в психиатрию и не слишком впечатлена современными технологиями. Интервью у светской львицы, наследницы миллиардов и музы взяло издание The Guardian.

Дафна Гиннесс родилась в семье наследника пивоваренного завода Джонатана Гиннесса (ранее известного как лорд Мойн) и его второй жены Сюзанны Лисни. Ее любимая бабушка Диана Митфорд была женой Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов.

Дафна Гиннесс

Ее отец, Джонатан Гиннесс, британский пэр, имел детей от трех разных женщин. Сейчас, как говорит Дафна, они все дружат. Когда он женился на матери Дафны, Сюзанне, Джонатан купил бывший монастырь в Испании, где его соседом был Сальвадор Дали, который держал омаров в своем бассейне. Гиннессы проводили там несколько месяцев в году, без электричества и без машины. Кровать Дафны стояла рядом с монастырским алтарем. Она проводила много времени в пещерах, играя с шершнями или получая советы от Дали, большого друга ее матери, о том, как быть непослушной.

В пять лет Дафна чуть не погибла и пережила похищение. В 1972 году друг семьи по имени Тони Бэкеланд появился в доме ее отца в Кенсингтоне в поисках своей матери, которая обедала с ее матерью. Прислуга впустила его в дом, а он зашел в детскую Дафны. Тони был шизофреником, склонным к насилию, хоть об этом никто не знал. 25-летний парень взял Дафну в заложницы и заявил, что хочет убить всех женщин в доме.

"Я помню, как меня вели по этому дому с ножом у шеи, окровавленную и в порезах. Я оказалась возле дома на Кенсингтон-сквер, мне все еще угрожали ножом. Меня спасла экономка моих родителей, которая пыталась помешать ему убить меня. Он поставил меня с ножом рядом с перилами и сказал: "Смерть всем женщинам, смерть", — матери Дафны и Тони приехали на такси, а он сбежал через задний двор. Его мать заверила всех, что Тони не опасен. И он убил ее на следующий день. Отбыв срок в тюрьме Бродмур, он отправился в США, где попытался убить убить свою бабушку.

Удивительно, но Дафне не оказали никакой психологической помощи. Ее даже толком не допросили.

"Когда я наконец услышала, что он покончил с собой в тюрьме острова Рикерс много лет спустя, я испытала огромное облегчение", — Дафна призналась, что долгие годы опасалась, что Тони явится за ней. В 2007 году Джулианна Мур и Эдди Редмэйн сняли фильм о его деле, названный "Дикая грация".

Трейлер фильма "Дикая грация"

"Жизнь — это комедия и трагедия в равных долях. И главное — попытаться взять себя в руки и создать из этого что-то стоящее", — говорит Дафна, которая любит читать о себе. Последний слух о том, что она была в союзе с дьяволом.

"Им также удалось найти фотографию, на которой я пью томатный сок, поэтому они заявили, что это была кровь детей, и что я была в QAnon и у меня было двое тайных детей QAnon", — изумляется Дафна, жизнь которой куда больше впечатляет, чем выдуманные слухи.

В 1987 году ее выдали замуж, когда ей было 19 лет. Ее мужем стал греческого судоходного магната Спирос Ниархос. Она родила первого из троих детей в 1989 году и развелась в 1999 году. Она говорит, что сейчас дружит с бывшем мужем. Но когда они были в браке, то это скорей напоминало золотую клетку. После развода ей не давали общаться с детьми, а в браке ей давали только "пару выходных" после каждых родов, прежде чем ожидалось, что она "вернется к рутине" жены магната. Но интерес таблоидов был сосредоточен только на компенсации в размере 39 миллионов долларов, которую она получила после развода.

Освободившись от роли светской жены, она стала неотъемлемой частью мира лондонской моды, подружившись с Александром Маккуином и Изабеллой Блоу, работая для них моделью.

Дафна Гиннесс в платье от Александра Маккуина

Дафна занималась дизайном одежды и украшений. Вместе с ювелиром Шоном Лином она создала уникальное ювелирное изделие Contra Mundum ("Против всего мира") — стальную перчатку, инкрустированную пятью тысячами бриллиантов, которая стала музейным экспонатом.

И Маккуин, и Блоу покончили жизнь самоубийством, Блоу в 2007 году, МакКуин через три года. Ее брат Джаспер умер от рака в 2011 году. Их смерть глубоко повлияла на Дафну Гиннесс. Но она не верит в психиатрию и подозревает, что лекарства часто ухудшали ситуацию, "особенно с Изабеллой". В знак памяти она выкупила весь ее гардероб на аукционе.

Сейчас она занимается музыкой, главным образом благодаря Дэвиду Боуи, с которым дружила и по которому очень скучает.

Дафна производит впечатление смешливого и хорошо информированного собеседника. Каким-то образом она знает все о том, сколько денег Илон Маск потратил на покупку Twitter, и о планах предстоящей коронации короля Чарльза. Она отмечает, что не знает Маска лично, но говорит: "Нужно дать людям шанс. И шанс облажаться".

Дафна Гиннесс

В последнее время ее тянет стать "неолуддитом", и она думает, что смартфоны, вероятно, все испортили, хотя она пользуется социальными сетями и всегда глубоко интересовалась технологиями.

Из-за ее статуса светской львицы отношения Гиннесс часто освещаются в СМИ. В нулевых она недолго встречалась с актером Томом Холландером. Совсем недавно у нее были длительные отношения с Бернаром-Анри Леви, французским интеллектуалом, который все это время оставался женат. Гиннесс описала себя как безнадежного романтика, но не верит, что когда-то снова выйдет замуж.

"Не думаю, что меня кто-нибудь попросит. Но я верю в искусство. И это действительно единственное, что меня никогда не подводило", — шутит Дафна.

Напомним, ранее вышла замуж наследница знаменитого алкогольного бренда Bacardi, 29-летняя Эрика Васкес-Бакарди.