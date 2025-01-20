Светская львица и страстная нацистка: кто такая Юнити Митфорд и почему она была влюблена в Гитлера

В Британии начали печатать выдержки из тайного дневника Юнити, которая происходила из богатой семьи и была племянницей жены Уинстона Черчилля.

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Британская газета Daily Mail начала печатать выдержки из тайного дневника Юнити Митфорд, которая была страстно влюблена в Адольфа Гитлера и даже пыталась покончить с собой, когда Великобритания объявила войну Германии в 1939 году. Дневник Юнити проливает свет на начало Второй мировой войны и на семью Митфорд в целом, которая была связана и с семьей премьер-министра Уинстона Черчилля и с основателем Британского союза фашистов Освальда Мосли. Об этом пишет The Guardian.

Сюжет про Юнити Митфорд

Отрывки из дневников светской львицы Юнити Митфорд, начали публиковать 18 января. И теперь в Британии считают, что стоит раскрыть и другие документы из архивов.

Газета изо всех сил пыталась отделить свою сенсационную информацию от печально известной мистификации с дневниками Гитлера, которая опозорила Sunday Times в 1983 году. Эндрю Робертс, выдающийся королевский историк, объявил дневники Митфорд "несомненно подлинными", как и Дэвид Прайс-Джонс, чья биография Митфорд в 1976 году вызвала возмущение у ее сестер.

Кто такая Юнити Митфорд

Митфорд и ее пять сестер: Нэнси, Памела, Диана, Джессика и Дебора были самыми обсуждаемыми дебютантками на светской сцене Британии в межвоенный период, и разговоры о них никогда не прекращались. Биографии, пьесы и телевизионные драмы изображали скандалы, связанные с шестью дочерьми лорда Редесдейла, двоюродного брата жены Черчилля Клементины. Досталось и на долю их брата Томаса который поддерживал фашизм и нацизм и в итоге погиб в 1936 году в Бирме, отказавшись воевать на территории Европы.

Юнити Митфорд и адьютант Гитлера Фриц Штадельман в Берлине в 1933 году Фото: Getty Images

Все дети лорда Редесдейла увлекались разными политическими идеями. Юнити и ее старшая сестра Диана были последовательницами нацистских идей. Диана вышла замуж за сэра Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов, который восхищался Бенито Муссолини. Причем ради Мосли она ушла от барона Брайана Гиннесса, основателя пивного бренда Гиннесс, и бросила сына Джонатана. А Джессика увлекалась коммунизмом и даже участвовала в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев. У Нэнси, которая стала известной писательницей, был страстный роман с офицером движения Свободная Франция, которое боролось против нацистов во время Второй мировой войны.

Юнити Митфорд вела дневник своего пребывания в Германии с 1935 по 1939 год и, согласно Daily Mail, перечисляет 139 случаев, когда она встречалась с Гитлером, как он целовал ей руку или не спал, разговаривая с ней до 3 часов ночи. Впервые Юнити увидела Гитлера во плоти в 1933 году, когда она сопровождала свою сестру Диану на митинг фюрера в Нюрнберге, на котором присутствовало 400 000 нацистов. Она даже выучила немецкий, чтобы общаться со своим кумиром.

В дневнике есть намеки на то, что у нее была любовная связь с Гитлером, а историки полагают, что она также была от него беременна.

"Если бы это не было найдено, важный вклад в историю был бы утерян", — сказал Эндрю Лоуни, чья биография Эдуарда VIII "Король-предатель", изданная в 2021 году, подробно описывает его отречение от престола, его связи с нацистской Германией и попытки Черчилля предотвратить публикацию немецких документов, раскрывающих степень связей герцога с Гитлером.

Эта инстинктивная секретность со стороны британского государства сохраняется и по сей день.

"Ирония заключается в том, что зачастую прорывы в исторических знаниях происходят из частных, а не из государственных документов, и это потому, что их подавляют. Кто знает, что таится в банковских хранилищах по всему миру? Это должно стать призывом для историков бороться за то, чтобы эти материалы были обнародованы. У нас есть Закон о публичных записях, который действует с 1830-х годов и который на самом деле не соблюдается", — сказал он в интервью.

Связь Юнити Митфорд и Адольфа Гитлера

Юнити Митфорд, родившаяся в Лондоне, сумела настолько интегрироваться в ближайшее окружение Гитлера, что, как говорят, ее присутствие вызывало у любовницы Гитлера, Евы Браун, ревность к их отношениям. Гитлера она описывала, как "очень милого и веселого".

Юнити Митфорд и Адольф Гитлер Фото: dailymail.co.uk

Последняя запись в ее дневнике датируется 1 сентября 1939 года, в день, когда Германия вторглась в Польшу, а война была объявлена ​​два дня спустя. Юнити, которой тогда было 25 лет, позже попыталась покончить жизнь самоубийством. По-видимому, расстроенная перспективой войны между Британией и нацистской Германией, она стреляла в себя в Английском саду Мюнхена. Юнити получила повреждение левого полушария мозга, и пуля осталась в черепе. Она вернулась в Великобританию, где и умерла в 1948 году в возрасте 33 лет.

Примечательно, но ресторан, где Юнити встречалась с Гитлером, до сих пор существует. Osteria Bavaria, теперь переименованная в Osteria Italiana, — это скромное заведение, предлагающее первоклассные блюда итальянской кухни на углу оживленной улицы в центре Мюнхена.

Osteria Bavaria, теперь переименованная в Osteria Italiana Фото: tripadvisor

Старинная остерия, открытая в 1890 году, с ее деревянными панелями на стенах и белыми скатертями, почти не изменилась. И туристы до сих пор просят посадить их за "столик фюрера", где за жареной форелью он обсуждал с соратниками, как "спасти Германию".

Напомним, Фокус писал о том, что дневник Юнити Митфорд стал доступен общественности благодаря скрупулезному расследованию журналистов и редакторов. Перед этим была проведена экспертиза почерка, чернил и бумаги, чтобы удостовериться, что "мемуары" не являются подделкой.