Почти весь Голливуд: актриса Бай Лин в мемуарах расскажет о всех знаменитых любовниках

Звезда из Китая играла в фильмах "Адреналин 2" и "Дикий, дикий Запад", а теперь она собирается написать о всех своих возлюбленных, среди которых был Ник Картер из Backstreet Boy.

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Голливудская звезда Бай Лин обещает назвать имена звезд первой величины, с которыми она спала, в "возмутительных" откровенных мемуарах. 58-летняя звезда фильмов "Такси 3", "Анна и король" и сериалов "Красавцы" и "Остаться в живых", пишет книгу о своих многочисленных романах в Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.

Хотя Бай Лин прославилась как актриса и музыкант после иммиграции из Китая в США в 1991 году, у нее также была долгая и насыщенная любовная история.

Бай Лин Фото: Facebook Bai Ling

И теперь она собирается раскрыть имена и пикантные подробности некоторых из своих наиболее заметных романов с знаменитостями в своих будущих откровенных мемуарах, которые будут охватывать период в четыре десятилетия.

Актриса сериала "Ворон" уже заявила, что в ее будущей книге "Мои возмутительные романы в Голливуде" будет упомянут актер Микки Рурк, а также "еще больше людей, которые вас шокируют".

"Они будут нервничать. Я буду нервничать. Это будет шокирующе. Это история, которую мне нужно рассказать", — сообщила Бай Лин.

На протяжении многих лет Линг также встречалась с такими людьми, как комик Билл Махер, вокалист Backstreet Boys Ник Картер, четырехкратный обладатель премии "Грэмми" Лайонел Ричи , музыкант Крис Айзек и многими другими.

Бай Лин и Джуд Лоу Фото: Facebook Bai Ling

За время своей актерской карьеры, которая началась с ее дебюта в кино в Китае в 1984 году, Лин выходила в свет с некоторыми из крупнейших звезд шоу-бизнеса, такими как Уилл Смит, Джуд Лоу , Юэн МакГрегор, Джейсон Стэтхэм и даже сэр Энтони Хопкинс .

"Я просто чувствую, что на этом этапе моей жизни пришло время рассказать эти захватывающие истории о мужчинах, которых все знают", — объяснила она.

Бай Лин сообщила, что уже написала около 200 страниц мемуаров и ее вдохновлял опыт Бритни Спирс, которая также опубликовала свою книгу.

Оказывается, в своих мемуарах Бай Лин не будет раскрывать имена всех своих знаменитых любовников, но это не потому, что она не старалась.

"Я не могу написать о всех. Я не помню, сколько у меня было любовников. Их много, и никто не пережил такую ​​историю любви", — призналась актриса.

Бай Лин и Ричард Гир Фото: Facebook Bai Ling

Опасаясь негативной реакции, Лин обратилась за юридической консультацией, прежде чем принять решение назвать в своем произведении имена конкретных знаменитостей.

"Я волновалась в процессе, не возникнут ли проблемы, но потом я спросила адвоката. Он сказал, что вы можете использовать настоящее имя, если это правда. Я так и сделаю, потому что это правда", — сказала она во время интервью. Но отметила, что книга хотя и будет скандальной, но позитивной и романтической.

Напомним, В январе британская газета Daily Mail начала печатать выдержки из тайного дневника Юнити Митфорд, которая была страстно влюблена в Адольфа Гитлера и даже пыталась покончить с собой, когда Великобритания объявила войну Германии в 1939 году.