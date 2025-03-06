Зірку "Рятувальників Малібу" було знайдено мертвою: припускають самогубство

Колишня дружина актора Девіда Гассельгоффа Памела Бах померла 62 роки від вогнепального поранення.

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Памела Бах, зірка культового серіалу "Рятувальники Малібу" і колишня дружина Девіда Гассельхоффа, померла в 62 роки. Попередньо, причиною смерті стало самогубство. Про це повідомляє TMZ.

Трейлер серіалу "Рятувальники Малібу"

Памела Бах, також відома як Памела Бах Гассельгофф, була акторкою, яка знімалася в серіалах "Молоді та зухвалі", "Лицар доріг" і "Рятувальники Малібу" (Baywatch).

У "Рятувальниках Малібу" вона знімалася понад 10 років і грала власницю кафе Кей Морган.

Памела Бах і Девід Гассельгофф на плакаті "Рятувальників Малібу" Фото: tmz

"Наша сім'я глибоко засмучена нещодавньою смертю Памели Гассельгофф. Ми вдячні за прояв любові і підтримки в цей важкий час, але ми люб'язно просимо про конфіденційність, поки ми сумуємо і переживаємо цей непростий час", — повідомив її колишній чоловік, який сам знімався в популярному серіалі.

Джерела в правоохоронних органах повідомили журналістам, що члени сім'ї Памели занепокоїлися, оскільки довгий час не отримували від неї звісток.

Рятувальники були викликані в її будинок, коли сусіди повідомили про непритомну жінку. Попередньо, Памела загинула від вогнепального поранення, завданого нею самій собі, без будь-якої записки

Памела Бах народилася в Оклахомі, була одружена з Девідом Гассельгоффом з 1989 року до розлучення 2006 року.

Памела Бах і Девід Гассельгофф Фото: Getty Images

Вони познайомилися на зйомках "Лицаря доріг" і в них народилися дві доньки: Тейлор, 34 років, і Гейлі, 32 роки.

Після розлучення Памела говорила, що завжди любитиме свого вже колишнього чоловіка. Пара розлучилася через алкоголізм Девіда Гассельгоффа.

На шоу Ларрі Кінга Памела Бах розповідала, що намагалася допомогти чоловікові, але в підсумку його алкоголізм призвів до розлучення.

"Як я не намагалася, думаючи, що якщо я просто виллю пляшки, якщо я просто буду поруч із ним, якщо я просто няньчитимуся з ним, даватиму йому більше любові, робитиму для нього більше або змушуватиму його бачити себе, то це станеться. Але хвороба алкоголізму підступна. Це незбагненна хвороба", — говорила Памела.

Девід Гассельгофф із доньками

Нагадаємо, 26 лютого стало відомо, що помер дворазовий володар "Оскара" Джин Гекмен. Його знайшли мертвим у його будинку в Санта-Фе. Також у будинку було знайдено тіло його дружини Бетсі Аракави. Обставини їхньої підозрілої смерті розслідує поліція.