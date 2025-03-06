Звезда "Спасателей Малибу" была найдена мертвой: предполагают самоубийство

Бывшая жена актера Дэвида Хассельхоффа Памела Бах умерла 62 года от огнестрельного ранения.

Related video

Памела Бах, звезда культового сериала "Спасатели Малибу" и бывшая жена Дэвида Хассельхоффа, умерла в 62 года. Предварительно, причиной смерти, стало самоубийство. Об этом сообщает TMZ.

Трейлер сериала "Спасатели Малибу"

Памела Бах, также известная как Памела Бах Хассельхофф, была актрисой, снимавшейся в сериалах "Молодые и дерзкие", "Рыцарь дорог" и "Спасатели Малибу" (Baywatch).

В "Спасателях Малибу" она снималась более 10 лет и играла владелицу кафе Кэй Морган.

Памела Бах и Дэвид Хассельхофф на плакате "Спасателей Малибу" Фото: tmz

"Наша семья глубоко опечалена недавней кончиной Памелы Хассельхофф. Мы благодарны за проявление любви и поддержки в это трудное время, но мы любезно просим о конфиденциальности, пока мы скорбим и переживаем это непростое время", — сообщил ее бывший муж, сам снимавшийся в популярном сериале.

Источники в правоохранительных органах сообщили журналистам, что члены семьи Памелы забеспокоились, поскольку долгое время не получали от нее известий.

Спасатели были вызваны в ее дом, когда соседи сообщили о женщине без сознания. Предварительно, Памела погибла от огнестрельного ранения, нанесенного ею самой себе, без какой-либо записки

Памела Бах родилась в Оклахоме, была замужем за Дэвидом Хассельхоффом с 1989 года до развода в 2006 году.

Памела Бах и Дэвид Хассельхофф Фото: Getty Images

Они познакомились на съемках "Рыцаря дорог" и у них родились две дочери: Тейлор, 34 лет, и Хейли, 32 года.

После развода Памела говорила, что всегда будет любить своего уже бывшего мужа. Пара развелась из-за алкоголизма Дэвида Хассельхоффа.

На шоу Ларри Кинга Памела Бах рассказывала, что пыталась помочь мужу, но в итоге его алкоголизм привел к разводу.

"Как я ни пыталась, думая, что если я просто вылью бутылки, если я просто буду рядом с ним, если я просто буду нянчиться с ним, давать ему больше любви, делать для него больше или заставлять его видеть себя, то это произойдет. Но болезнь алкоголизма коварна. Это непостижимая болезнь", — говорила Памела.

Дэвид Хассельхофф с дочками

Напомним, 26 февраля стало известно, что умер двукратный обладатель "Оскара" Джин Хэкмен. Его нашли мертвым в его доме в Санта-Фе. Также в доме было найдено тело его жены Бетси Аракавы. Обстоятельства их подозрительно смерти расследует полиция.