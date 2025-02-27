Рядом нашли тела жены и собаки: оскароносный актер умер при неизвестных обстоятельствах (фото, видео)

Дважды лауреат "Оскара", 95-летний актер Джин Хэкмен известен по роли Лекса Лютора в фильмах о Супермене. Он и его 63-летняя жена Бетси Аракава найдены мертвыми в их доме.

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Известный американский актер, двукратный лауреат премии "Оскар" и писатель Джин Хэкмен умер в возрасте 95 лет в своем доме в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико, США. Вместе с ним 26 февраля были найдены мертвыми его 63-летняя жена Бетси Аракава и собака, сообщает Santa Fe New Mexican.

Сообщается, что гибель супругов подтвердил после полуночи 27 февраля шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза.

Он отметил, что признаков злонамеренного убийства не было обнаружено. Причина и время смерти пока не известны.

"Все, что я могу сказать, это то, что мы находимся в середине предварительного расследования смерти и ждем утверждения ордера на обыск", — сказал Мендоза в среду вечером, перед тем, как агентство официально подтвердило идентификацию пары.

Хэкмен жил в своем доме в Санта-Фе с 1980-х годов, на пианистке Бетси Аракаве он женился в 1991 году, пишет The Guardian.

Журналисты отмечают, что помощники шерифа посетили дом супругов в закрытом поселке под названием Old Sunset Trail днем 26 февраля для расследования смерти двух пожилых людей и их собаки. Однако неизвестно, отреагировали ли правоохранители на сообщение или просто проводили проверку.

Хэкмен получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в 1972 году Фото: Getty Images

Умер известный актер Джин Хэкмен: что о нем известно

Джин Хэкмен родился в Калифорнии в 1930 году. В 16 лет он солгал о своем возрасте, чтобы пойти в армию, пишет BBC. После четырех с половиной лет военной службы и недолгой жизни в Нью-Йорке он решил стать профессиональным актером.

За свою жизнь Хэкмен сыграл более 100 ролей, в том числе Лекса Лютора в фильмах о Супермене 1970-х и 1980-х годов.

Джин Хэкмен играл Лекса Лютора в фильмах о Супермене в прошлом веке.

Также его можно увидеть в ленте Уэса Андерсона "Семейка Тененбаум" и криминальном триллере Фрэнсиса Форда Копполы "Разговор". Последний раз он появился на большом экране в 2004 году в фильме "Добро пожаловать в Музпорт", сыграв роль Монро Коула.

Актер дважды становился лауреатом премии "Оскар". Впервые он получил престижную награду за лучшую мужскую роль в триллере Уильяма Фридкина "Французская связь" 1971 года, где сыграл Джимми "Попая" Дойла. Во второй раз — за лучшую мужскую роль второго плана в вестерне Клинта Иствуда "Непрощенный" в 1992 году (Хэкмен сыграл Маленького Билла Даггетта).

Джин Хэкмен получил оскар за лучшую мужскую роль в фильме "Французская связь".

Кроме того, на "Оскар" номинировались его роли в фильмах "Бонни и Клайд" 1967 года, "Я никогда не пел для своего отца" 1970 года и "Горящая Миссисипи" 1988-го.

Напомним, 26 февраля СМИ сообщали о смерти звезды "Евротура" и "Баффи" Мишель Трахтенберг. Актрисе было 39 лет.

Американская рок-группа KISS 23 февраля сообщила о гибели своего участника Карла Кокрана. Музыкант попал в автокатастрофу.