Поруч знайшли тіла дружини та собаки: оскароносний актор помер за невідомих обставин (фото, відео)

Двічі лауреат "Оскара", 95-річний актор Джин Гекмен відомий за роллю Лекса Лютора у фільмах про Супермена. Він і його 63-річна дружина Бетсі Аракава знайдені мертвими в їхньому будинку.

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Відомий американський актор, дворазовий лауреат премії "Оскар" і письменник Джин Гекмен помер у віці 95 років у своєму будинку в місті Санта-Фе штату Нью-Мексико, США. Разом із ним 26 лютого були знайдені мертвими його 63-річна дружина Бетсі Аракава та собака, повідомляє Santa Fe New Mexican.

Повідомляється, що загибель подружжя підтвердив після опівночі 27 лютого шериф округу Санта-Фе Адан Мендоза.

Він зазначив, що ознак зловмисного вбивства не було виявлено. Причина та час смерті наразі не відомі.

"Все, що я можу сказати, це те, що ми перебуваємо в середині попереднього розслідування смерті й чекаємо на затвердження ордера на обшук", — сказав Мендоза у середу ввечері, перед тим, як агентство офіційно підтвердило ідентифікацію пари.

Гекман жив у своєму будинку в Санта-Фе з 1980-х років, з піаністкою Бетсі Аракавою він одружився у 1991 році, пише The Guardian.

Журналісти зазначають, що помічники шерифі відвідали будинок подружжя в закритому селищі під назвою Old Sunset Trail вдень 26 лютого для розслідування смерті двох літніх людей і їхнього собаки. Проте невідомо, чи правоохоронці відреагували на повідомлення, чи просто проводили перевірку.

Гекмен отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль у 1972 році Фото: Getty Images

Помер відомий актор Джин Гекмен: що про нього відомо

Джин Гекмен народився в Каліфорнії у 1930 році. У 16 років він збрехав про свій вік, щоб піти до армії, пише BBC. Після чотирьох із половиною років військової служби та недовгого життя в Нью-Йорку він вирішив стати професійним актором.

За своє життя Гекмен зіграв понад 100 ролей, зокрема Лекса Лютора у фільмах про Супермена 1970-х і 1980-х років.

Джин Гекмен грав Лекса Лютора у фільмах про Супермена в минулому столітті.

Також його можна побачити у стрічці Веса Андерсона "Родина Тененбаумів" і кримінальному трилері Френсіса Форда Копполи "Розмова". Востаннє він з'явився на великому екрані у 2004 році у фільмі "Ласкаво просимо в Музпорт", зігравши роль Монро Коула.

Актор двічі ставав лауреатом премії "Оскар". Вперше він отримав престижну нагороду за найкращу чоловічу роль у трилері Вільяма Фрідкіна "Французький зв’язок" 1971 року, де зіграв Джиммі "Попая" Дойла. Вдруге — за найкращу чоловічу роль другого плану у вестерні Клінта Іствуда "Непрощений" у 1992 році (Гекман зіграв Маленького Білла Даггетта).

Джин Гекмен отримав оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі "Французький зв'язок".

Крім того, на "Оскар" номінувалися його ролі у фільмах "Бонні та Клайд" 1967 року, "Я ніколи не співав для свого батька" 1970 року та "Міссісіпі, що горить" 1988-го.

Нагадаємо, 26 лютого ЗМІ повідомляли про смерть зірки "Євротуру" та "Баффі" Мішель Трахтенберг. Акторці було 39 років.

Американський рок-гурт KISS 23 лютого повідомив про загибель свого учасника Карла Кокрана. Музикант потрапив у автокатастрофу.