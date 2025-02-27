Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Поруч знайшли тіла дружини та собаки: оскароносний актор помер за невідомих обставин (фото, відео)

помер Джин Гекмен, Джин Гекмен, Бетсі Аракава, пожружжя Гекмен і Аракава, американський актор
Фото: Getty Images | Джин Гекмена і його дружина Бетсі Аракава померли в один день

Двічі лауреат "Оскара", 95-річний актор Джин Гекмен відомий за роллю Лекса Лютора у фільмах про Супермена. Він і його 63-річна дружина Бетсі Аракава знайдені мертвими в їхньому будинку.

Related video

Відомий американський актор, дворазовий лауреат премії "Оскар" і письменник Джин Гекмен помер у віці 95 років у своєму будинку в місті Санта-Фе штату Нью-Мексико, США. Разом із ним 26 лютого були знайдені мертвими його 63-річна дружина Бетсі Аракава та собака, повідомляє Santa Fe New Mexican.

Повідомляється, що загибель подружжя підтвердив після опівночі 27 лютого шериф округу Санта-Фе Адан Мендоза.

Він зазначив, що ознак зловмисного вбивства не було виявлено. Причина та час смерті наразі не відомі.

"Все, що я можу сказати, це те, що ми перебуваємо в середині попереднього розслідування смерті й чекаємо на затвердження ордера на обшук", — сказав Мендоза у середу ввечері, перед тим, як агентство офіційно підтвердило ідентифікацію пари.

Гекман жив у своєму будинку в Санта-Фе з 1980-х років, з піаністкою Бетсі Аракавою він одружився у 1991 році, пише The Guardian.

Журналісти зазначають, що помічники шерифі відвідали будинок подружжя в закритому селищі під назвою Old Sunset Trail вдень 26 лютого для розслідування смерті двох літніх людей і їхнього собаки. Проте невідомо, чи правоохоронці відреагували на повідомлення, чи просто проводили перевірку.

Джин Гекмен, Оскар Джина Гекмена, Гекмен отримав оскар, оскароносний актор, премія Оскар Fullscreen
Гекмен отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль у 1972 році
Фото: Getty Images

Помер відомий актор Джин Гекмен: що про нього відомо

Джин Гекмен народився в Каліфорнії у 1930 році. У 16 років він збрехав про свій вік, щоб піти до армії, пише BBC. Після чотирьох із половиною років військової служби та недовгого життя в Нью-Йорку він вирішив стати професійним актором.

За своє життя Гекмен зіграв понад 100 ролей, зокрема Лекса Лютора у фільмах про Супермена 1970-х і 1980-х років.

Джин Гекмен грав Лекса Лютора у фільмах про Супермена в минулому столітті.

Також його можна побачити у стрічці Веса Андерсона "Родина Тененбаумів" і кримінальному трилері Френсіса Форда Копполи "Розмова". Востаннє він з'явився на великому екрані у 2004 році у фільмі "Ласкаво просимо в Музпорт", зігравши роль Монро Коула.

Актор двічі ставав лауреатом премії "Оскар". Вперше він отримав престижну нагороду за найкращу чоловічу роль у трилері Вільяма Фрідкіна "Французький зв’язок" 1971 року, де зіграв Джиммі "Попая" Дойла. Вдруге — за найкращу чоловічу роль другого плану у вестерні Клінта Іствуда "Непрощений" у 1992 році (Гекман зіграв Маленького Білла Даггетта).

Джин Гекмен отримав оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі "Французький зв'язок".

Крім того, на "Оскар" номінувалися його ролі у фільмах "Бонні та Клайд" 1967 року, "Я ніколи не співав для свого батька" 1970 року та "Міссісіпі, що горить" 1988-го.

Нагадаємо, 26 лютого ЗМІ повідомляли про смерть зірки "Євротуру" та "Баффі" Мішель Трахтенберг. Акторці було 39 років.

Американський рок-гурт KISS 23 лютого повідомив про загибель свого учасника Карла Кокрана. Музикант потрапив у автокатастрофу.