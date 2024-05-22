Пріянка Чопра змінила зачіску і одягла найдорогоцінніше діамантове кольє Bulgari (фото, відео)

Модель Пріянка Чопра представила найдорожчу прикрасу ювелірного дому Bulgari. Вартість намиста оцінюють у 43 мільйони доларів.

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Італійський ювелірний дім Bulgari ввечері 20 травня продемонстрував на заході Aeterna High Jewelry Brand Event одну з найдорожчих прикрас, які вони коли-небудь створювали. Шикарне кольє в Altare Della Patria в Римі представила індійська модель і акторка Пріянка Чопра, повідомляє Vogue.

41-річна зірка з'явилася на заході в гламурній чорно-білій сукні Del Core з відкритими плечима, глибоким вирізом і чорною спідницею зі шлейфом. Шикарне вбрання вигідно підкреслили приголомшливі аксесуари.

Однак не тільки її сукня та аксесуари справили враження — вона змінила свій образ, зробивши стрижку боб. У своїх історіях в Instagram після заходу Пріянка поділилася закулісним процесом перетворення. "Коли коштовності заслуговують на стрижку, щоб було краще видно", — написала знаменитість.

Приголомшливе кольє складається з семи бездоганних грушоподібних діамантів загальною вагою 140 каратів і 698 діамантів хвилястого ограновування "багет". На його створення пішло понад 2800 годин. Прикрасу оцінюють у приголомшливі 43 мільйони доларів.

Намисто Serpenti Aertena називають найдорогоціннішим виробом, коли-небудь представленим Bulgari. Це — всього лише одне з творінь, створених на честь 140-річчя будинку. Воно є центральним елементом святкової колекції, його автором є креативна директорка ювелірного дому прикрас Лючія Сільвестрі.

Захід не був статичною презентацією прикрас з вітринами: намиста, годинники і сережки, що захоплювали дух, виблискували на таких моделях, як Маріякарла Босконо, Ізабелла Росселліні і Карла Бруні, яка також з'явилася на відкритому подіумі.

Тільки невелика частина найбагатших людей світу зможе дозволити собі намисто Serpenti Aertena. Один журналіст припустив, що Джефф Безос може купити його для своєї майбутньої нареченої Лорен Санчес.

Раніше, 13 травня, Пріянка Чопра показала єдину доньку, яка підросла. Малті Мері народилася наприкінці 2021 року. Дівчинка стала першою і поки що єдиною дитиною Чопри та її чоловіка Ніка Джонаса.