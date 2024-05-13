Пріянка Чопра показала єдину доньку, яка підросла (фото)

Малті Мері народилася в кінці 2021 року. Дівчинка стала першою та поки єдиною дитиною Чопри та її чоловіка Ніка Джонаса.

Related video

41-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала доньку, яка підросла. Сімейними кадрами зірка екрану поділилася в Instagram.

"Вітаю з Днем матері усіх, кому пощастило мати любов, турботу та захист матері. Мені так пощастило, що не тільки моя мама чи бабуся справляють неймовірне враження на моє виховання, але й мої тітки. І мої янголи.. @maltimarie дякую, що обрала мене своєю мамою і @nickjonas дякую, що зробив мене мамою. Бути батьками з тобою — це те, з чого створюються мрії. Дякую за такий особливий день сьогодні", — написала колишня зірка Боллівуду.

На першому фото Пріянка позувала з молодшим на 10 років чоловіком Ніком Джонасом, який тримав на руках маленьку Малті Мері, якій нещодавно виповнилося два роки. Також до зіркової пари приєдналася мама акторки Мадху Чопра. Вони перебували на День матері 2024 в Ірландії, а саме в Дубліні.

Зокрема, Пріянка показала своїх тіток, про яких говорила в привітанні.

Пріянка Чопра з родиною

Малті Мері — єдина донька індійської акторки та молодшого за неї на 10 років американського музиканта. Зіркова пара одружилася у 2018 році за всіма індійськими традиціями, а на початку 2022 року подружжя повідомило про поповнення в родині.

Дівчинку народила сурогатна мама. Вона тривалий час провела в лікарні, адже зʼявилася на світ недоношеною.

Пріянка Чопра та Нік Джонас з донькою

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала кумедне фото Малті Мері.

Також Фокус писав про відпочинок в Індії Пріянки Чопри з родиною.