Приянка Чопра показала единственную подросшую дочь (фото)

Малти Мэри родилась в конце 2021 года. Девочка стала первым и пока единственным ребенком Чопры и ее мужа Ника Джонаса.

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"Поздравляю с Днем матери всех, кому посчастливилось иметь любовь, заботу и защиту матери. Мне так повезло, что не только моя мама или бабушка производят невероятное впечатление на мое воспитание, но и мои тети. И мои ангелы. @maltimarie спасибо, что выбрала меня своей мамой и @nickjonas спасибо, что сделал меня мамой. Быть родителями с тобой — это то, из чего создаются мечты. Спасибо за такой особенный день сегодня", — написала бывшая звезда Болливуда.

На первом фото Приянка позировала с младшим на 10 лет мужем Ником Джонасом, который держал на руках маленькую Малти Мэри, которой недавно исполнилось два года. Также к звездной паре присоединилась мама актрисы Мадху Чопра. Они находились на День матери 2024 в Ирландии, а именно в Дублине.

В частности, Приянка показала своих теть, о которых говорила в поздравлении.

Приянка Чопра с семьей

Малти Мэри — единственная дочь индийской актрисы и младшего за нее на 10 лет американского музыканта. Звездная пара поженилась в 2018 году по всем индийским традициям, а в начале 2022 года супруги сообщили о пополнении в семье.

Девочку родила суррогатная мама. Она долгое время провела в больнице, ведь появилась на свет недоношенной.

Приянка Чопра и Ник Джонас с дочерью

Напомним, Приянка Чопра показала забавное фото Малти Мэри.

Также Фокус писал об отдыхе в Индии Приянки Чопры с семьей.