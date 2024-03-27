Приянка Чопра с дочкой отдыхают в Индии (фото)

Звезда экрана знакомит наследницу с культурой своей страны. Это далеко не первое путешествие Малти Мэри в Индию.

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41-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала новые фото с двухлетней дочерью Малти Мэри. Семейными кадрами знаменитость делится в Instagram.

Мисс мира 2000 года с 31-летним музыкантом Ником Джонасом и их единственной наследницей продолжают находиться в Индии. Накануне они посетили празднования в городе Нойда.

"Спасибо @tam2cul@sudeepdutt за создание такой теплой атмосферы для нашей семьи! Так весело", — написала мама одного ребенка.

Маленькая Малти Мэри дополняла своих звездных родителей в светлом наряде. Вьющиеся волосы девочки мама собрала в два хвостика. Сама Приянка была в молочном платье с прозрачной накидкой.

Приянка Чопра и Ник Джонас с дочерью

Актриса и певец поженились в декабре 2018 года с соответствующими индийскими традициями. В начале 2022 стало известно о рождении их дочери Малти Мэри. Девочка появилась на свет благодаря суррогатной маме.

Наследница звездной пары из-за состояния здоровья длительное время провела под наблюдением врачей, а через несколько месяцев Малти Мэри окончательно воссоединилась с семьей.

Впоследствии сообщалось, что Приянка и Ник готовы к еще одному пополнению в семье.

Приянка Чопра с дочерью Фото: Instagram @nickjonas

Напомним, Приянка Чопра в роскошном платье отправилась на свидание с Ником Джонасом.

Также Фокус писал о причине переезда Приянки Чопры и Ника Джонаса из их имения.