Пріянка Чопра з донькою відпочивають в Індії (фото)

Зірка екрану знайомить спадкоємицю з культурою своєї країни. Це далеко не перша подорож Малті Мері до Індії.

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41-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала нові фото з дворічною донькою Малті Мері. Сімейними кадрами знаменитість ділиться в Instagram.

Міс світу 2000 року з 31-річним музикантом Ніком Джонасом та їхньою єдиною спадкоємицею продовжують перебувати в Індії. Напередодні вони відвідали святкування в місті Нойда.

"Дякуємо @tam2cul@sudeepdutt за створення такої теплої атмосфери для нашої родини! Так весело", — написала мама однієї дитини.

Маленька Малті Мері доповнювала своїх зіркових батьків у світлому вбранні. Кучеряве волосся дівчинки мама зібрала у два хвостики. Сама Пріянка була в молочній сукні з прозорою накидкою.

Пріянка Чопра та Нік Джонас з донькою

Акторка та співак одружилися у грудні 2018 року з відповідними індійськими традиціями. На початку 2022 стало відомо про народження їхньої доньки Малті Мері. Дівчинка зʼявилася на світ завдяки сурогатній мамі.

Спадкоємиця зіркової пари через стан здоровʼя тривалий час провела під наглядом лікарів, а за кілька місяців Малті Мері остаточно воззʼєдналася з родиною.

Згодом повідомлялося, що Пріянка та Нік готові до ще одного поповнення в родині.

Пріянка Чопра з донькою Фото: Instagram @nickjonas

Нагадаємо, Пріянка Чопра в розкішній сукні вирушила на побачення з Ніком Джонасом.

Також Фокус писав про причину переїзду Пріянки Чопри та Ніка Джонаса з їхнього маєтку.