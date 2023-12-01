Пріянка Чопра в розкішній червоній сукні сходила на побачення з чоловіком (фото)

Вихід подружжя стався напередодні річниці їхнього одруження.

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41-річна індійська акторка Пріянка Чопра вирушила на побачення зі своїм чоловіком Ніком Джонасом, 31, у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану та Міс світу 2000 року зʼявилася в червоній сукні, що облягала її фігуру.

Музикант тим часом вибрав більш повсякденний ансамбль, хоча його фіолетове пальто доповнювало яскравий ансамбль Пріянки. Нік одягнув білу сорочку та світло-коричневий кардиган Gucci.

Нік Джонас та Пріянка Чопра Фото: Getty Images

На ногах Пріянки були елегантні чорні туфлі-човники. Вона додала до вечірнього образу червону шкіряну сумочку, яка доповнювала сукню індійської акторки.

Захищаючись від холоду, Чопра одягла довге чорне двобортне пальто із широкими лацканами, яке вона носила розстебнутим, щоб продемонструвати свою сукню. Волосся знаменитості було розпущене, а макіяж акцентував увагу на яскравих губах зірки.

Акторка тримала свого коханого Ніка за руку, коли вони разом виходили з будівлі.

Нік Джонас та Пріянка Чопра Фото: Getty Images

Зіркова пара одружилася у грудні 2018, тому цього року святкує 5-річчя свого союзу. На початку 2022 стало відомо про народження їхньої доньки Малті Мері. Дівчинка зʼявилася на світ завдяки сурогатній мамі.

Пріянка Чопра з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, як Пріянка Чопра переживала розлучення брата свого чоловіка.

Також Фокус писав про доньку Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.