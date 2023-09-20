Пріянка Чопра показала доньку, що підросла (фото)

Спадкоємиця зіркової пари, Пріянки Чопри та Ніка Джонаса, продемонструвала свою улюблену іграшку.

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41-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала нові фото своєї єдиної доньки, однорічної Мелті Мері. Сімейні знімки Міс світу 2000 року опублікувала в Instagram.

"Дівчинка і її Ганпаті😍 Завжди з нами.. куди б ми не пішли", — прокоментувала Пріянка свіжі кадри спадкоємиці з її улюбленою іграшкою — слоником.

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Однорічна Мелті Мері, дочка Пріянки Чопри та музиканта Ніка Джонаса, позувала в білій сукні. Зіркова спадкоємиця вже носить низку браслетів та сережки.

Донька Пріянки Чопри

Нова публікація Чопри розчулила її прихильників.

"Вона виросла так швидко і красива, як мама і тато", "Подивіться на це миле обличчя", "Ооо, це безцінно", "Вона така гарна", — коментують свіжі кадри спадкоємиці індійської акторки її підписники.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

Пріянка Чопра та Нік Джонас одружилися у 2018 році за всіма індійськими традиціями. Наприкінці 2021 вони вперше стали батьками. Зірковому подружжю народила доньку сурогатна мама.

Нагадаємо, Пріянка Чопра не стримала емоцій на концерті Ніка Джонаса.

Також Фокус писав про появу Пріянки Чопри на заході "Victoria's Secret".