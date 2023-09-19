Пріянка Чопра в чорній мінісукні з бахромою відвідала захід у Нью-Йорку (фото)

Зірка екрану обговорила гендерну рівність у мистецтві.

Related video

41-річна індійська акторка Пріянка Чопра зʼявилася на публіці в чорній мінісукні з бахромою. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану відвідала панельний захід "Victoria's Secret's Impact Fund" у ресторані Tavern On The Green у Нью-Йорку в понеділок, 18 вересня 2023 року.

Дружина американського музиканта Ніка Джонаса була в чорній мінісукні з довгими рукавами, бахромою та ромбовим візерунком. Вона поєднала темний ансамбль із чорними туфлями на підборах.

Важливо

Пріянка Чопра в напівпрозорій сукні відвідала шоу Victoria's Secret (фото)

Міс світу 2000 року уклала своє довге волосся хвилями.

Фонд "Victoria's Secret Impact Fund" спрямований на підтримку "ґендерної рівності в мистецтві" та сприяння "розширенню економічних можливостей".

Після чотирирічної перерви подіум "Victoria's Secret" повертається у формі "єдиного у своєму роді шоу", яке одночасно є документальним фільмом і "видовищною модною подією" 26 вересня 2023.

Пріянка Чопра Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Пріянка Чопра Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра придбала топ українського бренду.

Також Фокус писав про свіжі фото однорічної доньки Пріянки Чопри та Ніка Джонаса Мелті Мері.