Приянка Чопра в черном мини-платье с бахромой посетила мероприятие в Нью-Йорке (фото)

Звезда экрана обсудила гендерное равенство в искусстве.

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41-летняя индийская актриса Приянка Чопра появилась на публике в черном мини-платье с бахромой. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана посетила панельное мероприятие "Victoria's Secret's Impact Fund" в ресторане Tavern On The Green в Нью-Йорке в понедельник, 18 сентября 2023 года.

Жена американского музыканта Ника Джонаса была в черном мини-платье с длинными рукавами, бахромой и ромбовым узором. Она сочетала темный ансамбль с черными туфлями на каблуках.

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Приянка Чопра в полупрозрачном платье посетила шоу Victoria's Secret (фото)

Мисс мира 2000 года уложила свои длинные волосы волнами.

Фонд "Victoria's Secret Impact Fund" направлен на поддержку "гендерного равенства в искусстве" и содействие "расширению экономических возможностей".

После четырехлетнего перерыва подиум "Victoria's Secret" возвращается в форме "единственного в своем роде шоу", которое одновременно является документальным фильмом и "зрелищным модным событием" 26 сентября 2023 года.

Приянка Чопра Фото: Getty Images

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Приянка Чопра Фото: Getty Images

Напомним, Приянка Чопра приобрела топ украинского бренда.

Также Фокус писал о свежих фото годовалой дочери Приянки Чопры и Ника Джонаса Мелти Мэри.