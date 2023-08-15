Пріянка Чопра приміряла топ українського бренду (фото)

Знаменитість відвідала концерт свого коханого в межах світового турне.

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41-річна індійська акторка Пріянка Чопра зʼявилася на публіці в топі українського бренду. Знімками з концерту свого чоловіка Ніка Джонаса в Нью-Йорку зірка екрану ділиться в Instagram.

Міс світу 2000 року приміряла чорно-білий топ від бренду Nué, який вона поєднала зі спідницею та лакованою косухою. До образу мама однієї дитини додала сріблясту сумочку, підвіску та сережки. Волосся Пріянка залишила розпущеним.

Зазначимо, що назва моделі топа – Charlotte. Це повністю ручна робота, ціна якої становить 750 доларів.

"Чудові", — написали в коментарях до допису акторки представники українського бренду.

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Пріянка Чопра та Нік Джонас

Пріянка Чопра підтримує Україну під час російського вторгнення. Зокрема вона розповідала історію дівчинки з Харкова, яка жила в метро через атаки РФ на її місто. Також голлівудська знаменитість відвідувала українських біженців у Польщі та закликала допомагати Україні.

Нагадаємо, Пріянка Чопра розплакалася на концерті свого коханого в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про зворушливе звернення індійської акторки до Ніка Джонаса.