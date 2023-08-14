Пріянка Чопра розплакалася на концерті чоловіка (відео)

Гурт Jonas Brothers, до якого входить чоловік акторки, розпочав свій тур після 6-річної перерви.

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41-річна індійська акторка Пріянка Чопра перехвилювалася, спостерігаючи за виступом чоловіка Ніка Джонаса, який ознаменував старт туру групи Jonas Brothers. Про це пише PageSix.

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Міс Світу 2000 витирала сльози, коли тріо вийшло на сцену на стадіоні Янкі та почало шоу зі свого хіта "Celebrate".

"Вона емоційна та водночас пишається своїм чоловіком", — прокоментував один із фанатів відео, на якому видно, як Чопра розчулилася.

"Мама Мелті стає емоційною", — додав інший, маючи на увазі доньку зоряної пари, яка народилася 2022 року за допомогою сурогатного материнства.

Очевидець сказав, що Чопра стояла поруч із дружинами Джо та Кевіна Джонасів, Софі Тернер і Даніель Джонас відповідно, у VIP-секції протягом усього концерту. Зірка "Рятувальників Малібу" сяяла в чорно-сріблястому топі без кісточок і чорній максіспідниці.

Нагадаємо, Нік Джонас показав свою дружину в бікіні.

Також Фокус писав про те, від чого Пріянка Чопра готова відмовитися заради спадкоємиці.