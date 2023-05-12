Пріянка Чопра розповіла від чого готова відмовитися заради доньки

Пріоритети Пріянки Чопри змінилися з того часу, як у неї з'явилася дочка.

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40-річна індійська акторка та модель Пріянка Чопра поділилася, що готова відмовитися від кар'єри заради доньки. Про це вона сказала у новому інтерв'ю, пише РageSix.

"Якби мене попросили кинути кар'єру і просто переїхати в іншу країну, я зробила б це без запитань заради доньки", — поділилася Пріянка.

Колишня "Міс світу" також зазначила, що її батьки — Мадху Чопра та Ашок Чопра — зробили те саме з переїздом до Мумбаї, коли її кар'єра пішла вгору у підлітковому віці. Тепер із однорічною донькою вона почала дивитися на свою кар'єру "по-іншому".

"Я хочу повернутися додому вчасно, — сказала вона про робочі дні на знімальному майданчику. — Я дуже швидко закінчую свою роботу, а потім я вдома. Це не означає, що я не люблю свою роботу. Це не означає, що я не збираюся робити це з тим самим задоволенням, з яким я робила це раніше. Але тепер я знаю, що життя не менш важливе».

Пріянка Чопра з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра та американський співак Нік Джонас одружилися у 2018. Між ними різниця у віці 10 років. Мелті Мері — поки що єдина спільна дитина подружжя. Дівчинку народила сурогатна мати наприкінці 2021 року. Проте стало відомо про поповнення у сім'ї через кілька місяців після цього.

Перші сто днів свого життя Мелті провела під наглядом лікарів, адже народилася раніше часу.

Раніше Фокус писав, що Пріянка Чопра показала зустріч із однорічною дочкою після тривалої розлуки.