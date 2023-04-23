Пріянка Чопра показала зустріч з донькою після тривалої розлуки (фото)

Зірка екрану та колишня "Міс світу" активно просуває свій новий серіал "Цитадель", відвідуючи європейські столиці.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала зустріч з однорічною донькою після тривалої розлуки. Сімейними знімками дружина Ніка Джонаса ділиться у своєму Instagram.

Після промо-туру в Європі шпигунського серіалу "Цитадель" Пріянка Чопра повернулася до США, де знову зустрілася зі своєю однорічною донькою Мелті Мері.

"Знову разом", — підписала зворушливі кадри індійська знаменитість.

На фото однорічний малюк одягнений у рожевий костюмчик, а зіркова мама вручає їй гостинці з Італії. Адже в Римі акторка з колегами по цеху напередодні презентували свою нову картину.

Пріянка Чопра з донькою Пріянка Чопра з донькою

Колишня зірка Боллівуду та американський музикант Нік Джонас одружились у 2018 році. Різниця у віці знаменитостей становить десять років (Чопра старша за свого обранця), проте вони не зважають на це.

На початку 2022 стало відомо про поповнення в родині зірок. Для пари народила доньку сурогатна мати. Дівчинку назвали Мелті Мері та довго не показували її обличчя прихильникам. Втім, зрештою подружжя вийшло на публіку, де офіційно представили свою спадкоємицю.

Пріянка Чопра та Нік Джонас у Римі

Нагадаємо, у Лондоні Пріянка Чопра вийшла на червону доріжку в компанії чоловіка.

Також Фокус писав про ідеальну чорну сукню, яку раніше продемонструвала 40-річна Пріянка Чопра.