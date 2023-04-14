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Стиль життя

Пріянка Чопра продемонструвала ідеальну чорну сукню (фото)

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Фото: priyankachopra | Пріянка Чопра

Зірка екрану активно рекламує свій новий серіал.

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40-річна індійська акторка та модель Пріянка Чопра продемонструвала ідеальну чорну сукню. Знімками дружина Ніка Джонаса поділилася у своєму Instagram з понад 86 млн підписників.

Зірка екрану прибула до столиці Великобританії в рамках туру просування свого нового серіалу "Цитадель". Для виходу у світ Чопра обрала елегантну чорну сукню з довгими рукавами та закритим декольте. До аутфіту акторка додала лаконічні золоті прикраси, а волосся зібрала в охайний пучок.

Доповненням темного образу став легкий манікюр, виконаний у світлих тонах.

"Цитадель прибула до Лондона… @citadelonprime @primevideo", — підписала карусель фото "Міс світу-2000".

Пріянка Чопра

"Місія виконана", "Шикарно і красиво", "приголомшлива ❤️ сумую за тобою", — коментують новий образ зірки екрану її фанати.

Пріянка Чопра наразі активно просуває свій новий серіал "Цитадель". Раніше акторка вже відвідала рідну Індію, а саме Мумбаї.

Знаменитість разом з молодшим на 10 років Ніком Джонасом виховує однорічну доньку Мелті Мері, яка народилася наприкінці 2021 за допомогою сурогатної матері.

Нагадаємо, Пріянка Чопра показала перший Великдень своєї однорічної доньки в родинному колі.

Також Фокус писав про яскраву вечірню сукню, яку продемонструвала під час виходу у світ Пріянка Чопра.