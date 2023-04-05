Пріянка Чопра вийшла у світ у яскравій вечірній сукні (фото)

Зірка екрану відвідала премʼєру свого серіалу в Мумбаї.

Related video

40-річна індійська акторка Пріянка Чопра вийшла у світ у яскравій вечірній сукні. Про це пише Daily Mail.

Колишня зірка Боллівуду продемонструвала своє бездоганне почуття стилю, відвідавши прем'єру телесеріалу Amazon Citadel зі своїм колегою Річардом Медденом у Мумбаї.

Дружина Ніка Джонаса, яка грає одного з персонажів у "Цитаделі", одягла гламурну бірюзову сукню з асиметричним подолом і шлейфом, який спускався до землі на спині.

Її наряд без бретельок у горошок мав розріз до стегна, який залишав її ноги напоказ, а спідниці додавали об’єму кілька сітчастих шарів.

Сукня мала деякі зібрані деталі спереду та великий бант, який розташований внизу спини.

Пріянка Чопра Фото: Getty Images

Екранна зірка, яка одружена з американським співаком Ніком Джонасом, вибрала пару високих чорних туфель на платформі з прикрашеними коштовностями ремінцями, щоб додати кілька дюймів до своєї статури.

"Остання ніч була казкова", — прокоментувала вечір Пріянка Чопра.

Пріянка Чопра Пріянка Чопра

Доповнили образ зірки вечірній макіяж та розкішна укладка.

"Тут немає на що дивитися. Просто Надя та Мейсон розділяють любов після перегляду Цитаделі вперше в Мумбаї.. ❤️🙏🏽 🥹 ", — підписала спільний знімок з колегою по цеху Чопра.

Пріянка Чопра та Річард Медден

Нагадаємо, Пріянка Чопра відвідала захід у Мумбаї з чоловіком Ніком Джонасом.

Також Фокус писав про інший образ Пріянки Чопри на премʼєрі серіалу "Цитадель".