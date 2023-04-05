Пріянка Чопра вийшла у світ у яскравій вечірній сукні (фото)
Зірка екрану відвідала премʼєру свого серіалу в Мумбаї.
40-річна індійська акторка Пріянка Чопра вийшла у світ у яскравій вечірній сукні. Про це пише Daily Mail.
Колишня зірка Боллівуду продемонструвала своє бездоганне почуття стилю, відвідавши прем'єру телесеріалу Amazon Citadel зі своїм колегою Річардом Медденом у Мумбаї.
Дружина Ніка Джонаса, яка грає одного з персонажів у "Цитаделі", одягла гламурну бірюзову сукню з асиметричним подолом і шлейфом, який спускався до землі на спині.
Її наряд без бретельок у горошок мав розріз до стегна, який залишав її ноги напоказ, а спідниці додавали об’єму кілька сітчастих шарів.
Сукня мала деякі зібрані деталі спереду та великий бант, який розташований внизу спини.
Екранна зірка, яка одружена з американським співаком Ніком Джонасом, вибрала пару високих чорних туфель на платформі з прикрашеними коштовностями ремінцями, щоб додати кілька дюймів до своєї статури.
"Остання ніч була казкова", — прокоментувала вечір Пріянка Чопра.
Доповнили образ зірки вечірній макіяж та розкішна укладка.
"Тут немає на що дивитися. Просто Надя та Мейсон розділяють любов після перегляду Цитаделі вперше в Мумбаї.. ❤️🙏🏽 🥹 ", — підписала спільний знімок з колегою по цеху Чопра.
Нагадаємо, Пріянка Чопра відвідала захід у Мумбаї з чоловіком Ніком Джонасом.
Також Фокус писав про інший образ Пріянки Чопри на премʼєрі серіалу "Цитадель".