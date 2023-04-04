У сукні з глибоким вирізом: Пріянка Чопра трималася за руки з колегою на показі серіалу "Цитадель"

Відвідавши відкриття культурного центру Ніти Мукеш Амбані в п'ятницю, Пріянка Чопра затрималася в Мумбаї, щоб просувати свій серіал "Цитадель".

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра приєдналася до свого колеги з фільму Річарда Меддена на прес-конференції в індійському місті. Про це пише Daily Mail.

На захід Чопра вдягла золоту сукню в підлогу з воланами. Блискуче вбрання відрізнялося довгими рукавами, глибоким вирізом і чорним бантом на талії. Свій образ Міс Світу 2000 року доповнила чорними класичними туфлями-човниками від Christian Louboutin на шпильці.

Пріянка Чопра Фото: Getty Images

36-річний актор Річард Медден поєднував свій темно-сірий двобортний костюм із простою чорною футболкою та парою білих кросівок.

На сцені зірки з'явилися, тримаючись за руки, а потім позували в обнімку для фотографів.

Пріянка Чопра та Річард Медден

У новому серіалі Amazon Prime під назвою "Цитадель" Чопра та Медден грають шпигунів, чиї спогади були стерті після падіння Citadel, глобального шпигунського агентства. Через роки ці двоє повертаються до шпигунського способу життя, не пам'ятаючи свого минулого. Перші два епізоди стануть доступними 28 квітня.

Нагадаємо, Пріянка Чопра та її коханий, 30-річний американський співак Нік Джонас були присутні на відкритті Культурного центру Ніти Мукеш Амбані (NMACC) під час їхнього візиту до Індії.

Також Фокус писав, що Пріянка Чопра зізналася, чому покинула Боллівуд.