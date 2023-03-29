На початку своєї карʼєри в США знаменитість пробувала себе в ролі співачки, проте повернулася до кіно.

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40-річна індійська акторка та модель Пріянка Чопра зізналася, чому покинула Боллівуд. Про це пише Variety.

Міс світу 2000 року каже, що залишила Боллівуд, щоб дати шанс Голлівуду, тому що відчувала, що її "загнали в кут у цій індустрії".

Молода мама розповіла, що були люди, які не брали її на кастинг, і що вона "сперечалася з людьми" в Боллівуді. Вона додала, що раніше "ніколи цього не говорила".

Зірка екрану мала процвітаючу кар'єру боллівудської акторки в Індії до того, як вона приїхала в США, але зізналася, що на той час вона "втомилася від політики".

"Мені просто потрібна була перерва", — сказала вона.

Ця перерва в акторській діяльності в Індії сталася, коли їй випала можливість поїхати до США та працювати в музичній індустрії, що зрештою змусило Чопру підписати угоду з Interscope Records як співачка на початку 2010-х років.

Пріянка Чопра Фото: Getty Images

Після роботи з такими артистами, як Pitbull і Will.i.Am, Пріянка Чопра сказала, що вона зрозуміла, що їй більше підходить роль акторки. Знаменитість почала шукати ролі в Голлівуді, тому що відчувала, що "все одно відчуває проблеми вдома, просто коли її знімають у тих фільмах, у яких вона хотіла зніматися".

Згодом зірка отримала доленосну роль і знялася в "Квантіко".

"Це одне прослуховування на цьому етапі мого життя дійсно визначило мене", — зізналася дружина Ніка Джонаса.

Пріянка Чопра з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра та Нік Джонас відвідали Тиждень моди у столиці Франції.

Також Фокус писав про зйомку Пріянки Чопри для Bulgarі.