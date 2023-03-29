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Стиль жизни

Приянка Чопра призналась, почему покинула Болливуд

Приянка Чопра, Приянка Чопра болливуд, Приянка Чопра дочь, Приянка Чопра дочь, Приянка Чопра ник джонас
Фото: Getty Images | Приянка Чопра

В начале своей карьеры в США знаменитость пробовала себя в роли певицы, однако вернулась в кино.

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40-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра призналась, почему покинула Болливуд. Об этом пишет Variety.

Мисс мира 2000 года говорит, что покинула Болливуд, чтобы дать шанс Голливуду, потому что чувствовала, что ее "загнали в угол в этой индустрии".

Молодая мама рассказала, что были люди, которые не брали ее на кастинг, и что она "спорила с людьми" в Болливуде. Она добавила, что раньше "никогда этого не говорила".

Звезда экрана имела преуспевающую карьеру болливудской актрисы в Индии до того, как она приехала в США, но призналась, что к тому времени она "устала от политики".

"Мне просто нужен был перерыв", — сказала она.

Этот перерыв в актерской деятельности в Индии произошел, когда ей представилась возможность поехать в США и работать в музыкальной индустрии, что в конце концов заставило Чопру подписать соглашение с Interscope Records как певица в начале 2010-х годов.

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Приянка Чопра
Фото: Getty Images

После работы с такими артистами, как Pitbull и Will.i.Am, Приянка Чопра сказала, что она поняла, что ей больше подходит роль актрисы. Знаменитость начала искать роли в Голливуде, потому что чувствовала, что "все равно испытывает проблемы дома, просто когда ее снимают в тех фильмах, в которых она хотела сниматься".

Впоследствии звезда получила судьбоносную роль и снялась в "Квантико".

"Это одно прослушивание на этом этапе моей жизни действительно определило меня", — призналась супруга Ника Джонаса.

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Приянка Чопра с дочерью
Фото: Getty Images

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас посетили Неделю моды в столице Франции.

Также Фокус писал о съемке Приянки Чопры для Bulgari.