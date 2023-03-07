В роскошных образах от Valentino. Приянка Чопра и Ник Джонас на Парижской неделе моды (фото)

Молодые родители вышли в свет в парных аутфитах от итальянского дома моды.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра и ее муж, американский музыкант Ник Джонас посетили показ Valentino на Парижской неделе моды. Об этом пишет Daily Mail.

Мисс мира 2000 года, родившаяся в Индии, подчеркнула свое декольте в глубоком пурпурном платье-накидке из шелка. Тем временем певец дополнил свою жену серо-черным костюмом с рисунком. Каждый из их ансамблей был дополнен логотипами "V".

Глубокое платье Приянки было застегнуто маленькими пуговицами, расположенными вертикально по центру. Звезда экрана соединила платье с парой острых туфель, которые были созданы из того же материала, что и его платье. Знаменитость выглядела великолепно со своими насыщенными волосами шоколадного оттенка.

[ + – ] Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Чопра носила свои вещи на шоу в ярко-розовом кожаном кошельке от Valentino с тонким ремешком.

[ + – ] Приянка Чопра Фото: Getty Images

В начале 2022 года стало известно, что звездные супруги впервые стали родителями. В конце 2021 индийской актрисе и музыканту родила дочь суррогатная мать. Девочку назвали Мелти Мэри и часто показывают ее в соцсетях.

Напомним, 40-летняя Приянка Чопра снялась в элегантной фотосессии для ювелирного бренда.

Также Фокус писал о новых фото дочери Приянки Чопры и Ника Джонаса.