Приянка Чопра поделилась новыми фотографиями с дочкой

Звездная мама все чаще стала показывать лицо девочки.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра, которая впервые показала лицо своей дочери на открытии Звезды славы братьев Джонас на аллее в Голливуде в прошлом месяце, на выходных поделилась новыми очаровательными селфи с годовалой девочкой в своем Instagram-аккаунте.

"Такие дни.❤️", — подписала она публикацию.

Малти выглядела счастливой и очаровательной на новых фотографиях, на одной из которых она сидит на коленях у мамы в розовом комбинезоне от Fendi и с бантом на голове. Звездная мама выбрала коричневую кожаную куртку и пару очков, когда делала селфи со своей малышкой.

Чопра также поделилась снимком ее и Джонаса в постели, в то время как Малти прижалась между ними.

Приянка Чопра и американский музыкант Ник Джонас обручились в июле 2018 после двух месяцев отношений. В декабре того же года они поженились в Индии по всем местным обычаям. А церемонию бракосочетания провел отец артиста.

Актриса и музыкант стали родителями дочери Малти Мэри, родившейся от суррогатной матери в январе 2022 года.

[ + – ] Приянка Чопра с дочкой Фото: Getty Images

Также Фокус, что годовалая дочь Приянки Чопры впервые официально вышла в свет.