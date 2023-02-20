Пріянка Чопра поділилася новими фотографіями з донькою

Зіркова мама все частіше почала показувати обличчя дівчинки.

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40-річна індійська актриса Пріянка Чопра, яка вперше показала обличчя своєї доньки на відкритті Зірки братів Джонас на алеї в Голлівуді минулого місяця, на вихідних поділилася новими чарівними селфі з однорічною дівчинкою у своєму Instagram-акаунті.

"Такі дні.❤️", — підписала вона публікацію.

Малті виглядала щасливою та чарівною на нових фотографіях, на одній з яких вона сидить на колінах у мами у рожевому комбінезоні від Fendi та з бантом на голові. Зоряна мама обрала коричневу шкіряну куртку та пару окулярів, коли робила селфі зі своєю дитиною.

Чопра також поділилася знімком її та Джонаса в ліжку, тоді як Малті була між ними.

Пріянка Чопра та американський музикант Нік Джонас побралися у липні 2018 після двох місяців стосунків. У грудні того ж року вони одружилися в Індії за всіма місцевими звичаями. А церемонію одруження провів батько артиста.

Актриса та музикант стали батьками дочки Малті Мері, яка народилася від сурогатної матері у січні 2022 року.

[ + – ] Пріянка Чопра з донькою Фото: Getty Images

Також Фокус, що однорічна дочка Пріянки Чопри вперше офіційно побачила світ.