Пріянка Чопра поділилася новими фотографіями з донькою
Зіркова мама все частіше почала показувати обличчя дівчинки.
40-річна індійська актриса Пріянка Чопра, яка вперше показала обличчя своєї доньки на відкритті Зірки братів Джонас на алеї в Голлівуді минулого місяця, на вихідних поділилася новими чарівними селфі з однорічною дівчинкою у своєму Instagram-акаунті.
"Такі дні.❤️", — підписала вона публікацію.
Малті виглядала щасливою та чарівною на нових фотографіях, на одній з яких вона сидить на колінах у мами у рожевому комбінезоні від Fendi та з бантом на голові. Зоряна мама обрала коричневу шкіряну куртку та пару окулярів, коли робила селфі зі своєю дитиною.
Чопра також поділилася знімком її та Джонаса в ліжку, тоді як Малті була між ними.
Пріянка Чопра та американський музикант Нік Джонас побралися у липні 2018 після двох місяців стосунків. У грудні того ж року вони одружилися в Індії за всіма місцевими звичаями. А церемонію одруження провів батько артиста.
Актриса та музикант стали батьками дочки Малті Мері, яка народилася від сурогатної матері у січні 2022 року.
Також Фокус, що однорічна дочка Пріянки Чопри вперше офіційно побачила світ.