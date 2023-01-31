Приянка Чопра и Ник Джонас впервые показали дочь миру (фото, видео)

Раньше лицо девочки тщательно скрывали от поклонников.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас впервые вышли на публику со своей годовалой дочерью Мэлти Мэри. Об этом пишет Elle.

Звездные супруги появились на официальном событии в Лос-Анджелесе. Они посетили открытие Звезды славы на аллее в Голливуде, которую посвятили братьям-музыкантам Джонасам. Соответственно, присутствовали и братья мужа Приянки Чопры — Джо Джонас и Кевин Джонас с семьями.

Это первый раз, когда годовалая Мелти Мэри, родившаяся от суррогатной матери в конце 2021 года, увидела официально мир. До этого звездные родители тщательно скрывали лицо девочки на фото в своих соцсетях.

[ + – ] Приянка Чопра с дочерью Фото: Getty Images

Первенец индийской актрисы и американского музыканта была одета в светлый костюмчик и повязку на голове. 40-летняя Приянка держала на руках своего ребенка, когда Ник Джонас произносил праздничную речь.

[ + – ] Братья Джонас получили Звезду славы на аллее в Голливуде

30-летний Ник Джонас поддержал дочь в выборе образа для официального события и сделал ставку на кремовые оттенки в деловом костюме. Тем временем молодая мама была одета в темно-шоколадное платье и солнцезащитные очки. К луку Приянка добавила лаконичную сумочку в тон основного наряда.

[ + – ] Приянка Чопра с дочерью

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас сделали парные татуировки.

Также Фокус писал о других известных звездах, прибегших к услугам суррогатного материнства.