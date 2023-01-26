Приянка Чопра и Ник Джонас имеют парные татуировки в честь предложения музыканта

Знаменитости обручились в 2018 году после двух месяцев отношений.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра и американский музыкант Ник Джонас имеют парные татуировки. Об этом пишет Page Six.

Звезда экрана рассказала, что у них с мужем одинаковые татуировки в честь предложения певца в 2018 году.

"У меня чек и коробка за ушами", — призналась молодая мама.

Что касается чека, небольшой дизайн был зафиксирован на многих фотографиях за годы.

Далее Чопра отметила, что 30-летний участник Jonas Brothers имеет такие же две татуировки на руке.

[ + – ] Приянка Чопра с дочерью

"Потому что когда он сделал предложение, он спросил меня, чтобы я проверила все его ящики, и могу ли я проверить еще один", — объяснила Чопра.

Пара обручилась в июле 2018 после двух месяцев отношений. В декабре того же года они поженились в Индии по всем местным обычаям.

Чопра и Джонас стали родителями дочери Малти Мэри, родившейся от суррогатной матери в январе 2022 года.

[ + – ] Приянка Чопра Фото: Getty Images

Напомним, 40-летняя Приянка Чопра продемонстрировала кожаное откровенное платье с глубоким декольте.

Также Фокус писал об отдыхе Приянки Чопры и Ника Джонаса с дочерью в Малибу.