Приянка Чопра и Ник Джонас имеют парные татуировки в честь предложения музыканта
Знаменитости обручились в 2018 году после двух месяцев отношений.
40-летняя индийская актриса Приянка Чопра и американский музыкант Ник Джонас имеют парные татуировки. Об этом пишет Page Six.
Звезда экрана рассказала, что у них с мужем одинаковые татуировки в честь предложения певца в 2018 году.
"У меня чек и коробка за ушами", — призналась молодая мама.
Что касается чека, небольшой дизайн был зафиксирован на многих фотографиях за годы.
Далее Чопра отметила, что 30-летний участник Jonas Brothers имеет такие же две татуировки на руке.
"Потому что когда он сделал предложение, он спросил меня, чтобы я проверила все его ящики, и могу ли я проверить еще один", — объяснила Чопра.
Пара обручилась в июле 2018 после двух месяцев отношений. В декабре того же года они поженились в Индии по всем местным обычаям.
Чопра и Джонас стали родителями дочери Малти Мэри, родившейся от суррогатной матери в январе 2022 года.
Напомним, 40-летняя Приянка Чопра продемонстрировала кожаное откровенное платье с глубоким декольте.
Также Фокус писал об отдыхе Приянки Чопры и Ника Джонаса с дочерью в Малибу.