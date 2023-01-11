Приянка Чопра вышла в свет в кожаном платье с глубоким декольте (фото)

Звезда экрана пропустила церемонию вручения премии "Золотой глобус", однако сияла в это время в Лондоне.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра вышла в свет в кожаном платье с глубоким декольте. Об этом пишет India Тоday.

Жена музыканта Ника Джонаса появилась на публике в Лондоне в довольно смелом и стильном аутфите. На молодой маме было черное кожаное платье с глубоким декольте и широким ремнем и темная шуба.

Волосы актрисы были уложены легкими локонами, а на лице визажисты сделали вечерний эффектный макияж. К луку она добавила лаконичную черную сумочку. На ногах знаменитости были чёрные высокие сапоги Louboutin.

[ + – ] Приянка Чопра Фото: Getty Images

Приянка Чопра и американский музыкант поженились в 2018 году после нескольких месяцев романтических отношений. Возлюбленный индийской актрисы младше ее на 10 лет. Церемония бракосочетания прошла на родине звезды экрана по всем индийским традициям, а ведущим события стал отец жениха Пол Кевин Джонас.

[ + – ] Приянка Чопра

В феврале 2022 года звездные супруги впервые стали родителями. Им родила дочь суррогатная мама. Девочку назвали Мелти Мэри и пытаются скрывать ее лицо от глаз общественности.

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас сходили на романтическое свидание.

Также Фокус писал о трогательном снимке единственной дочери 40-летней Приянки Чопры.