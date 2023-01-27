Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян и Приянка Чопра. Как звезды пользуются услугами суррогатных матерей

Услуги суррогатной матери стоит очень дорого, но в случае со звездами, траты возрастают многократно, ведь процесс проходит в условиях строжайшей конфиденциальности.

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На днях Пэрис Хилтон стала последней среди звезд, которая стала матерью благодаря суррогатному материнству. Она присоединилась к длинному списку звезд, которые недавно обратились к суррогатному материнству. И журналисты выяснили, каково это — вынашивать знаменитого ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

В последние месяцы многие из самых известных лиц Голливуда решили использовать суррогатное материнство, чтобы расширить свои семьи, в том числе Ник Джонас и Приянка Чопра, Хлоя Кардашьян и Тристан Томпсон, Ребел Уилсон и Рамона Агрума, а также Илон Маск и Граймс.

[ + – ] Семья Ким Кардашьян Фото: Instagram kimkardashian

Суррогатное материнство обходится заказчику очень дорого: это может стоить сотни тысяч долларов, но знаменитостям это обходится дороже, ведь они тратятся на конфиденциальность.

Звезды приложат все усилия, чтобы скрыть подробности своего суррогатного материнства от общественности, заключив железное соглашение о неразглашении и непроницаемые договоренности, которые заставят их носителей поклясться хранить тайну.

С другой стороны, суррогатная мать, которая вынашивает ребенка знаменитости, получает множество бонусов: любые ее желания исполняются, она получает первоклассное обслуживание и дорогие подарки.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл со своей дочкой Фото: Naomi Campbell/Instagram

Джина-Мари Мэдоу, директор по юридическим услугам ESQ в ConceiveAbilities, рассказала, что знаменитости, использующие суррогатное материнство и делящиеся своими историями, помогли "нормализовать это" и "вдохновить больше женщин" на участие в этом процессе.

"Недавно мы наняли исследовательскую фирму, чтобы лучше понять суррогатное материнство. Наше исследование показывает, что почти половина опрошенных людей впервые столкнулась с суррогатным материнством через телешоу или историю о суррогатном материнстве со знаменитостями, например, с Пэрис Хилтон", — сказала она.

[ + – ] Пост Пэрис Хилтон о том, что она стала матерью

"Это также показывает, что женщины вдохновляются узнавать больше о том, как стать суррогатной матерью. Знаменитости, рассказывающие о своем опыте, нормализуют процесс суррогатного материнства", — отметила Мэдоу.

В 2017 году сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатили своей суррогатной матери 45 000 долларов, когда она выносила их дочь Чикаго. Они также использовали суррогатную мать, чтобы родить сына Псалма.

Цены для знаменитостей не отличаются от цен для обычных людей, чтобы не спекулировать на этой услуге, но тут не учитываются дополнительные расходы.

Средняя общая стоимость суррогатного материнства колеблется от 100 000 до 200 000 долларов.

Но агентства предпринимают дополнительные меры, чтобы обеспечить конфиденциальность звезд и сделать так, чтобы они чувствовали себя комфортно на каждом этапе пути, а это значит, что они могут запросить более высокую ставку.

Кроме того, большинство агентств не предоставляют юридических услуг, поэтому знаменитые родители платят адвокатам, чтобы составлять договора о неразглашении и прочие документы, касающиеся усыновления.

Так, Ким и Канье заплатили в общей сложности 113 850 долларов после рождения дочери Чикаго в 2018 году.

Хотя суррогатные матери оказывают свои услуги знаменитым родителям по стандартному тарифу, они, конечно, получают дополнительные бонусы и VIP-удобства, такие как личный повар, персональный тренер, массажист и даже спа-дни.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и ее семья Фото: Getty Images

"Если суррогатная мать Ким хочет массаж для беременных, она его получит. Также у нее будет личный диетолог и лучшие из органических продуктов", — предполагает эксперт.

Также знаменитости обеспечивают лучшее медицинское обслуживание и сами выбирают больницу, где появится на свет их ребенок.

И селебрити часто делают дорогие подарки женщинам, которые вынашивали их детей.

Но от суррогатных матерей требуется соблюдать строжайшую конфиденциальность и ничего не постить в соцсетях.

Так, известный телеведущий Андерсон Купер честно рассказал, что очень признателен женщине, выносившей двоих его детей.

"Это необыкновенное благословение — то, что она и все суррогатные матери дают семьям, которые не могут иметь детей. У моей суррогатной матери прекрасная собственная семья, муж, который поддерживает ее и чудесные дети. Моя семья благословлена тем, что эта семья присутствует в нашей жизни", — сказал Андерсон.

Но многие селебрити, как Наоми Кэмпбелл, не признаются, что их детей выносили суррогатные матери.

[ + – ] Рики Мартин со своей дочкой Фото: Ricky Martin/Instagram

Ким Кардашьян в числе тех, кто не стал скрывать этот факт. Она страдала от приращения плаценты, так что двоих их ее четверых детей выносила другая женщина.

Вот некоторые звезды, которые воспользовались услугами суррогатных матерей: Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик, Алек и Хилария Болдуин, Николь Кидман и Кит Урбан, Эмбер Херд, Тайра Бэнкс, Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка, Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден, Ник Джонас и Приянка Чопра, Люси Лью, Рики Мартин и Джван Йосеф, Майкл Джексон, Элтон Джон и Дэвид Ферниш, Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр и многие другие.

Напомним, этими услугами воспользовались и Илон Маск и его тогдашняя подруга, певица Граймс. После рождения их первенца у Граймс возникли проблемы со здоровьем, так что дочь Сидерель она рожала не сама.