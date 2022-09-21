Граймс показала первое фото своей дочери Сидерель от Илона Маска
Певица скрывала рождение дочери несколько месяцев и открыла тайну случайно
Певица Граймс, бывшая девушка Илона Маска и мать его сына с непроизносимым именем X Æ A-XII, которого они просто называют Х, опубликовала первое фото своей дочери от миллиардера и изобретателя.
Граймс написала под фото, что ее девочка "танцует под техно, изучая Ницше".
Интересно, но девочка, которую назвали Exa Dark Sideræl (Экса Дарк Сидерель), или просто Y, родилась от суррогатной матери.
Граймс получила серьезные проблемы со здоровьем, вынашивая своего первенца.
И Илон Маск и Граймс скрывали факт рождения дочери.
О ее существовании певица проговорилась случайно, во время интервью. Точнее проговорилась сама Сидерель, когда заплакала в другой комнате, пока ее мать разговаривала с журналистом.
Напомним, сын Граймс и Илона Маска родился в 2020 году. Тогда пара была еще вместе и планировала трех детей.
Ранее Маск был женат на писательнице Джастин Уилсон, от которой у него пятеро сыновей: близнецы Гриффин и Ксавьер, 17 лет, и тройняшки Дамиан, Саксон и Кай, 16 лет. Также он дважды был женат на актрисе Талуле Райли. И после Граймс встречался с актрисой Наташей Бассет. Но пара уже рассталась.
Недавно стало известно, что сотрудница Маска Шивон Зилис родила от него близнецов. Миллиардер это не афишировал.
И появились слухи, что Илон Маск переспал с женой основателя Google Сергея Брина. Сам он это отрицал, настаивая на том, что они с Сергеем друзья. Но Брин уже подал на развод с Николь Шанахан.