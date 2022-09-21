Граймс показала первое фото своей дочери Сидерель от Илона Маска

Певица скрывала рождение дочери несколько месяцев и открыла тайну случайно

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Певица Граймс, бывшая девушка Илона Маска и мать его сына с непроизносимым именем X Æ A-XII, которого они просто называют Х, опубликовала первое фото своей дочери от миллиардера и изобретателя.

Граймс написала под фото, что ее девочка "танцует под техно, изучая Ницше".

[ + – ] Дочь Граймс от Илона Маска Фото: Instagram/grimes

Интересно, но девочка, которую назвали Exa Dark Sideræl (Экса Дарк Сидерель), или просто Y, родилась от суррогатной матери.

Граймс получила серьезные проблемы со здоровьем, вынашивая своего первенца.

И Илон Маск и Граймс скрывали факт рождения дочери.

О ее существовании певица проговорилась случайно, во время интервью. Точнее проговорилась сама Сидерель, когда заплакала в другой комнате, пока ее мать разговаривала с журналистом.

Напомним, сын Граймс и Илона Маска родился в 2020 году. Тогда пара была еще вместе и планировала трех детей.

Ранее Маск был женат на писательнице Джастин Уилсон, от которой у него пятеро сыновей: близнецы Гриффин и Ксавьер, 17 лет, и тройняшки Дамиан, Саксон и Кай, 16 лет. Также он дважды был женат на актрисе Талуле Райли. И после Граймс встречался с актрисой Наташей Бассет. Но пара уже рассталась.

Недавно стало известно, что сотрудница Маска Шивон Зилис родила от него близнецов. Миллиардер это не афишировал.

И появились слухи, что Илон Маск переспал с женой основателя Google Сергея Брина. Сам он это отрицал, настаивая на том, что они с Сергеем друзья. Но Брин уже подал на развод с Николь Шанахан.