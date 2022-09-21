Граймс показала перше фото своєї доньки Сідерель від Ілона Маска
Співачка приховувала народження доньки кілька місяців і відкрила таємницю випадково.
Співачка Граймс, колишня дівчина Ілона Маска та мати його сина з невимовним ім'ям X A-XII, якого вони просто називають Х, опублікувала перше фото своєї дочки від мільярдера та винахідника.
Граймс написала під фото, що її дівчинка "танцює під техно, вивчаючи Ніцше".
Цікаво, але дівчинка, яку назвали Exa Dark Sideræl (Екса Дарк Сідерель), чи просто Y, народилася від сурогатної матері.
Граймс отримала серйозні проблеми зі здоров'ям, виношуючи свого первістка.
І Ілон Маск, і Граймс приховували факт народження доньки.
Про її існування співачка проговорилася випадково під час інтерв'ю. Точніше промовилася сама Сідерель, коли заплакала в іншій кімнаті, доки її мати розмовляла з журналістом.
Нагадаємо, син Граймс та Ілона Маска народився 2020 року. Тоді пара була ще разом і планувала трьох дітей.
Раніше Маск був одружений із письменницею Джастін Вілсон, від якої в нього п'ятеро синів: близнюки Гріффін і Ксав'єр, 17 років, і трійнята Даміан, Саксон і Кай, 16 років. Також він двічі був одружений із акторкою Талулою Райлі. І після Граймс зустрічався з актрисою Наташею Бассет. Але пара вже розлучилася.
Нещодавно стало відомо, що співробітниця Маска Шивон Зіліс народила близнюків. Мільярдер це не афішував.
І з'явилися чутки, що Ілон Маск переспав із дружиною засновника Google Сергія Бріна. Сам він це заперечував, наполягаючи, що вони із Сергієм друзі. Але Брін уже подав на розлучення з Ніколь Шанахан.