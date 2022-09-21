Граймс показала перше фото своєї доньки Сідерель від Ілона Маска

Співачка приховувала народження доньки кілька місяців і відкрила таємницю випадково.

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Співачка Граймс, колишня дівчина Ілона Маска та мати його сина з невимовним ім'ям X A-XII, якого вони просто називають Х, опублікувала перше фото своєї дочки від мільярдера та винахідника.

Граймс написала під фото, що її дівчинка "танцює під техно, вивчаючи Ніцше".

[ + – ] Дочка Граймс від Ілона Маска Фото: Instagram/grimes

Цікаво, але дівчинка, яку назвали Exa Dark Sideræl (Екса Дарк Сідерель), чи просто Y, народилася від сурогатної матері.

Граймс отримала серйозні проблеми зі здоров'ям, виношуючи свого первістка.

І Ілон Маск, і Граймс приховували факт народження доньки.

Про її існування співачка проговорилася випадково під час інтерв'ю. Точніше промовилася сама Сідерель, коли заплакала в іншій кімнаті, доки її мати розмовляла з журналістом.

Нагадаємо, син Граймс та Ілона Маска народився 2020 року. Тоді пара була ще разом і планувала трьох дітей.

Раніше Маск був одружений із письменницею Джастін Вілсон, від якої в нього п'ятеро синів: близнюки Гріффін і Ксав'єр, 17 років, і трійнята Даміан, Саксон і Кай, 16 років. Також він двічі був одружений із акторкою Талулою Райлі. І після Граймс зустрічався з актрисою Наташею Бассет. Але пара вже розлучилася.

Нещодавно стало відомо, що співробітниця Маска Шивон Зіліс народила близнюків. Мільярдер це не афішував.

І з'явилися чутки, що Ілон Маск переспав із дружиною засновника Google Сергія Бріна. Сам він це заперечував, наполягаючи, що вони із Сергієм друзі. Але Брін уже подав на розлучення з Ніколь Шанахан.