Сергій Брін сходив на побачення з білявкою після того, як його дружина зрадила йому з Ілоном Маском

Співзасновник компанії Google зводив свою таємничу супутницю до культового ресторану NOBU в Малібу зі знаменитим ілюзіоністом Девідом Блейном

Співзасновник компанії Google і мільярдер Сергій Брін, який днями опинився в центрі скандалу після можливої зради його дружини, схоже, почав лікувати розбите серце. Його бачили в Малібу з таємничою білявкою. Про це пише Daily Mail.

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Брін і його супутниця прибули на автомобілі TESLA до культового ресторану NOBU в Малібу, де повечеряли з відомим ілюзіоністом Девідом Блейном — після заяв, що його колишня дружина мала роман з Ілоном Маском.

[ + – ] Сергій Брін, його таємнича супутниця та Девід Блейн Фото: Daily Mail

Це перша поява Сергія Бріна на публіці після скандальних новин про його дружину Ніколь Шанахан.

[ + – ] Сергій Брін та його таємнича супутниця Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше Wall Street Journal заявив, що Ілон Маск спав із дружиною Сергія Бріна, 33-річною Ніколь Шанахан, і це спричинило їхнє розлучення.

51-річний Маск опублікував у соцмережах своє фото з Бріном і заявив, що жодного роману не було і вони із Сергієм — друзі. Також він звинуватив редактора Wall Street Journal Майкла Сіконольфі в брехні, що в редакції видання вже назвали "необґрунтованими нападками".

[ + – ] Фото із Сергієм Бріном, опубліковане Ілоном Маском Фото: The New York Post

Адвокат Ніколь Шанахан також заперечує, що його клієнтка мала роман з Ілоном Маском.

The Wall Street Journal зі свого боку зазначає, що захищає свої джерела, використані в сенсаційній статті, а тому не може повідомити, хто розповів їм про роман Маска та Ніколь. Як повідомляється в матеріалі — Ілон Маск та Ніколь Шанахан переспали у грудні минулого року на Art Basel. Цей інцидент, як повідомляється, і спричинив розрив у відносинах двох технологічних гігантів. І послужив каталізатором розлучення Бріна та Шанахан.

Засновник Google Сергій Брін подав на розлучення у січні, назвавши причиною розриву непримиренні розбіжності.

[ + – ] Сергій Брін та Ніколь Шанахан Фото: Getty Images

Ніколь Шанахан — юристка, яка здобув освіту в Стенфорді, працює у фірмі Bio-Echa, інвестиційній фірмі, яка вкладає гроші в такі проєкти, як підтримка "репродуктивного довголіття". Вона — друга дружина Бріна. Пара одружилася у 2018 році та виховує спільну дитину. Також у співзасновника Google є двоє дітей від першої дружини Енн Воджицькі.

А Ілона Маска із Сергієм Бріном пов'язувала довга дружба. Зараз, як стверджує Wall Street Journal, Сергій продав усі свої частки у компаніях Маска.

Брін і Маск підтримували один одного ще з 2000-х, коли Сергій Брін давав Маску пів мільйона доларів на розвиток компанії Tesla на піку глобального фінансового краху.

Він також позичив Маску літак Google Party Plan для весілля генерального директора Tesla та актриси Талули Райлі у 2010 році.

Статки Сергія Бріна оцінюють у 95 мільярдів доларів, скільки отримає Ніколь при розлученні — невідомо.