"Цілковита маячня": Ілон Маск спростував чутки про інтрижку з дружиною Сергія Бріна

За словами Маска, нещодавно він відпочивав із Бріном на вечірці.

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опинився в епіцентрі скандалу після того, як ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що він спричинив розлучення співзасновника Google Сергія Бріна з його дружиною Ніколь Шанахан, оскільки в нього була інтрижка із заміжньою дамою. Однак сам мільярдер всі ці звинувачення назвав повною нісенітницею, повідомляє ВВС.

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Коментар Маска з'явився після того, як Wall Street Journal повідомив, що його дружба з Бріном закінчилася через передбачуваний роман.

"Це цілковита маячня. Ми із Сергієм друзі й минулої ночі були разом на вечірці! Я бачив Ніколь всього два рази за три роки, обидва рази в компанії багатьох людей. Нічого романтичного", — написав Маск.

Фото: Скриншот

Пізніше він додав:

"Припускається, що WSJ дотримується високих стандартів журналістики, а зараз вони надто малозначні для таблоїдів. WSJ має публікувати історії, які справді важливі для їхніх читачів і мають міцну фактичну основу, а не випадкові чутки третіх осіб".

На цьому Маск не заспокоївся і передав The New York Post фото, де позує на тій вечірці, яку говорив раніше. На знімку Ілон, Сергій і дві невідомі дівчини. Де саме зроблено кадр, невідомо, проте востаннє Маска бачили на Міконосі: він відпочивав там минулого тижня. У коментарі виданню мільярдер заявив, що WSJ навмисно намагається дискредитувати його, щоб обрушити акції Tesla.

[ + – ] Ілон Маск та Сергій Брін Фото: The New York Post

Як відомо, журналісти Wall Street Journal із посиланням на свої джерела повідомили, що в Маска і Шанахан наприкінці минулого року був роман. Під час передбачуваної інтрижки в грудні Брін і його дружина вже розійшлися, але й досі жили під одним дахом. Дізнавшись про стосунки Ілона та Ніколь, Брін нібито і подав на розлучення на початку цього року, поклавши край багаторічній дружбі з Маском.

Незважаючи на те, що вони мають шлюбний договір, Брін і Шанахан наразі ведуть переговори про розлучення, яке може коштувати Сергію до мільярда доларів.

Ніколь Шанахан є адвокаткою з Каліфорнії та засновницею юридичної технологічної компанії ClearAccessIP та фонду Bia-Echo Foundation. Фонд Bia-Echo — це благодійна організація, яка просуває "репродуктивне довголіття та рівність, реформу кримінального правосуддя і здорову та придатну для життя планету".

Маск, який успішно керує своїми компаніями, на сторінках таблоїдів усе частіше миготить через свої любовні пригоди. У твітах на початку цього місяця він підтвердив повідомлення про те, що наприкінці 2021 року в нього народилися близнюки від Шивон Зіліс, керівниці його технологічної компанії Neuralink. Це сталося через кілька тижнів після того, як з'ясувалося, що його син Ксав'єр вирішив розірвати з ним стосунки, заявивши про своє бажання більше "не бути пов'язаним із біологічним батьком у будь-якій формі". Хлопець вирішив змінити стать та ім'я.

Зараз Маск судиться з Twitter через зрив угоди про купівлю платформи за $44 млрд.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, Маск є найбагатшою людиною у світі, її статки оцінюються в більш ніж $240 мільярдів доларів. Статки Сергія Бріна дещо скромніші — "всього" приблизно $95 млрд. Проте свого часу саме Брін допоміг Маску грошима, щоб врятувати Tesla від банкрутства.

Нагадаємо, батько Ілона Маска зізнався, що його падчерка народила йому двох дітей.