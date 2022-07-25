"Полная чушь": Илон Маск опроверг слухи об интрижке с женой Сергея Брина

По словам Маска, недавно он отдыхал с Брином на вечеринке.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оказался в эпицентре скандала после того, как СМИ обнародовали информацию о том, что он стал причиной развода сооснователя Google Сергея Брина с его женой Николь Шанахан, поскольку у него была интрижка с замужней дамой. Однако сам миллиардер все єти обвинения назвал полной чушью, сообщает ВВС.

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Комментарий Маска появился после того, как Wall Street Journal сообщил, что его дружба с Брином закончилась из-за предполагаемого романа.

"Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке! Я видел Николь всего два раза за три года, оба раза в компании многих людей. Ничего романтичного", – написал Маск.

Фото: Скриншот

Позже он добавил:

"Предполагается, что WSJ придерживается высоких стандартов журналистики, а сейчас они слишком малозначительны для таблоидов. WSJ должен публиковать истории, которые действительно важны для их читателей и имеют прочную фактическую основу, а не случайные слухи третьих лиц".

На этом Маск не успокоился и передал The New York Post фото, где позирует на той вечеринке, о которой говорил ранее. На снимке Илон, Сергей и две неизвестные девушки. Где именно сделан кадр, неизвестно, однако в последний раз Маска видели на Миконосе: он отдыхал там на прошлой неделе. В комментарии изданию миллиардер заявил, что WSJ намеренно пытаются дискредитировать его, чтобы обрушить акции Tesla.

[ + – ] Илон Маск и Сергей Брин Фото: The New York Post

Как известно, журналисты Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщили, что у Маска и Шанахан в конце прошлого года был роман. Во время предполагаемой интрижки в декабре Брин и его жена уже разошлись, но все еще жили под одной крышей. Узнав об отношениях Илона и Николь, Брин якобы и подал на развод в начале этого года, положив конец многолетней дружбе с Маском.

Несмотря на то, что у них есть брачный договор, Брин и Шанахан в настоящее время ведут переговоры о разводе, который может стоить Сергею до миллиарда долларов.

Николь Шанахан является адвокатом из Калифорнии и основателем юридической технологической компании ClearAccessIP и фонда Bia-Echo Foundation. Фонд Bia-Echo – это благотворительная организация, которая продвигает "репродуктивное долголетие и равенство, реформу уголовного правосудия и здоровую и пригодную для жизни планету".

Маск, успешно управляющий своими компаниями, на страницах таблоидов все чаще мелькает из-за своих любовных похождений. В твитах в начале этого месяца он подтвердил сообщения о том, что в конце 2021 года у него родились близнецы от Шивон Зилис, руководителя его технологической компании Neuralink. Это произошло через несколько недель после того, как выяснилось, что его сын Ксавьер решил разорвать с ним отношения, заявив о своем желании больше "не быть связанным с биологическим отцом каким-либо образом, в любой форме". Парень решил сменить пол и имя.

Сейчас Маск судится с Twitter из-за срыва сделки о покупке платформы за $44 млрд.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маск является самым богатым человеком в мире, его состояние оценивается в более чем $240 миллиардов долларов. Состояние Сергея Брина несколько скромнее – "всего" около $95 млрд. Однако в свое время именно Брин помог Маску деньгами, чтобы спасти Tesla от банкротства.

Напомним, отец Илона Маска признался, что его падчерица родила ему двоих детей.