Илон Маск спровоцировал развод своего друга и соучредителя Google

В январе 2022 Сергей Брин подал заявление на развод и указал причиной "непримиримые разногласия".

51-летний американский предприниматель Илон Маск спровоцировал развод своего близкого друга и соучредителя Google Сергея Брина. Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Как известно, у основателя SpaceX и Tesla была короткая интрижка с женой Брина осенью 2021. Однако известно о ней стало только сейчас. Узнав об изменах своей возлюбленной, Николь Шанахан, основатель Google и президент компании Alphabet подал на развод.

Инсайдеры отмечают, что интрижка между Илоном Маском и супругой Брина произошла именно тогда, когда у первого родилась дочь от суррогатной матери в союзе с певицей Граймс.

Сначала 48-летний Сергей Брин заявил, что они с Николь расторгают свой брак из-за "непримиримых разногласий". Тогда же они урегулировали вопросы опеки над их общей дочерью, которая родилась в 2018 году.

По словам одного из инсайдеров, на момент вероятного романа в начале декабря 2021 Сергей Брин и его жена уже были разведены, но все еще жили вместе. В заявлении о разводе предприниматель указал 15 декабря 2021 как дату развода.

[ + – ] Николь Шанахан и Сергей Брин

Отметим, что состояние соучредителя Google в 2022 достигло 95 миллиардов долларов. Тем временем Маск владеет суммой, в разы большей — 240 миллиардов долларов, по свежим данным Bloomberg.

Ожидается громкий бракоразводный процесс между Брином и Шанахан, на которой предприниматель женился в 2018 году.

Илон Маск и Сергей Брин долгое время дружили. Основатель Google предоставил Маску около 500 000 долларов для Tesla во время финансового кризиса 2008 года, когда компания пыталась увеличить производство. В 2015 году Маск подарил Брину один из первых полностью электрических внедорожников Tesla.

[ + – ] Илон Маск и певица Граймс Фото: Getty Images

По словам людей, знакомых с ситуацией, в последние месяцы между двумя мужчинами и их командами растет напряжение. Сергей Брин велел своим финансовым консультантам продать его личные инвестиции в компании Маска.

Напомним, Илон Маск недавно разошелся с австралийской актрисой Наташей Бассет и сожалеет о потере. Предприниматель всячески пытается заставить ревновать экс-возлюбленную.

Также Фокус писал об активной личной жизни 76-летнего отца Илона Маска. Как стало известно накануне, несколько лет назад мужчине родила детей сводная сестра основателя SpaceX.