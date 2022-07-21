Илон Маск сожалеет о расставании с девушкой и заставляет ее ревновать

Экс-возлюбленная бизнесмена бросила его из-за детей.

Стало известно, как 51-летний американский миллиардер Илон Маск заставляет ревновать свою бывшую девушку. Об этом пишет Hollywood Life.

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Накануне бизнесмен разошелся с австралийской актрисой Наташей Бассет. Как известно, девушка сама бросила Маска, когда узнала о его детях от сотрудницы компании. Однако предприниматель планирует вернуть свою бывшую возлюбленную и пытается заставить ее ревновать.

Недавно миллиардер засветился во время отдыха с эффектной брюнеткой, сразу ставшей поводом для обсуждения в Сети.

[ + – ] Илон Маск и Наташа Бассет Фото: mega

"Наташа и его (Илона — ред.) близкие уверены, что этими фотографиями на яхте в сопровождении другой девушки Илон просто пытался вызвать у бывшей девушки чувство ревности. И именно из-за такого поведения Наташа бросила его", — рассказывают источники, добавив, что теперь актриса точно не жалеет о своем решении бросить самого богатого человека мира.

В частности, инсайдеры издания признались, что Илон Маск очень просил 29-летнюю актрису остаться с ним. Однако Наташа Бассет решила посвятить все свое время карьере.

[ + – ] Илон Маск с сыном Фото: Getty Images

Напомним, Илона Маска заметили на греческом острове Миконос в компании эффектной брюнетки. Однако журналисты выяснили, что таинственная незнакомка – не новая девушка бизнесмена.

Также Фокус следит за резким развитием личной жизни 76-летнего отца Илона Маска. Накануне мужчине родила двоих детей сводная сестра основателя SpaceX.