Ілон Маск шкодує про розставання з дівчиною та змушує її ревнувати

Екскохана бізнесмена кинула його через дітей.

Стало відомо, як 51-річний американський мільярдер Ілон Маск змушує ревнувати свою колишню дівчину. Про це пише Hollywood Life.

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Напередодні бізнесмен розійшовся з австралійською акторкою Наташею Бассет. Як відомо, дівчина сама кинула Маска, коли дізналася про його дітей від співробітниці компанії. Проте підприємець планує повернути свою колишню кохану та намагається змусити її ревнувати.

Нещодавно він засвітився під час відпочинку з ефектною брюнеткою, яка одразу стала приводом для обговорення в мережі.

[ + – ] Ілон Маск і Наташа Бассет Фото: mega

"Наташа і його (Ілона — ред.) близькі впевнені, що цими фото на яхті у супроводі іншої дівчини Ілон просто намагався викликати у колишньої дівчини відчуття ревності. І саме через таку поведінку Наташа кинула його", — розповідають джерела, додавши, що тепер акторка точно не шкодує про своє рішення кинути найбагатшу людину світу.

Зокрема інсайдери видання зізналися, що Ілон Маск дуже просив 29-річну акторку залишитися з ним. Проте Наташа Бассет вирішила присвятити весь свій час кар'єрі.

[ + – ] Ілон Маск із сином Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ілона Маска помітили на грецькому острові Міконос у компанії ефектної брюнетки. Проте журналісти з'ясували, що таємнича незнайомка — не нова дівчина бізнесмена.

Також Фокус стежить за різким розвитком особистого життя 76-річного батька Ілона Маска. Напередодні чоловікові народила двох дітей зведена сестра засновника SpaceX.