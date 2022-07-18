Нова таємнича подружка Ілона Маска виявилася дружиною його близького друга

Сара Штаудінгер — дружина гендиректора компанії Endeavor і відомого голлівудського агента Арі Емануеля.

Ілон Маск останнім часом не сходить із перших сторінок таблоїдів. Виявилося, що хоч він і відомий трудоголік, але знаходить час для особистого життя. І нещодавно став батьком близнюків своєї співробітниці. А днями його бачили на курортному грецькому острові Міконос у компанії таємничої брюнетки. Про це повідомляє Daily Mail.

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Утім, поки всі думали, хто ця нова дівчина, яка замінила акторку Наташу Бассет, з'явилися подробиці. Виявилося, що хоча Маск зараз і знову один, але гарна брюнетка — просто його знайома.

[ + – ] Ілон Маск, Сара Штаудінгер і Арі Емануель на Міконосі

Сара Штаудінгер — відома американська дизайнерка та засновниця бренду STAUD. У травні 2022 року вона вийшла заміж за відомого голлівудського агента Арі Емануеля. Ілон Маск був присутній на цьому весіллі.

Воно відбулося в Сен-Тропе відразу після Каннського фестивалю, де Маск востаннє з'явився з Наташею Бассет.

Проте 27-річна Наташа розлучилася з мільярдером невдовзі після того, як з'ясувалося, що він раптово став батьком.

Шивон Зіліс, топменеджерка його компанії, народила йому близнюків. Тож тепер Ілон Маск щасливий батько дев'яти дітей від трьох жінок. Нагадаємо, його первісток від першої дружини Джастін помер у дитинстві.

Отже, певно, що серце Ілона Маска знову вільне. Він, не дивлячись на свій досить аскетичний спосіб життя, адже він, як він пам'ятаємо, продав усі свої будинки і тепер живе, де доведеться, іноді навіть у друзів, має репутацію серцеїда.

Серед його подруг була навіть Ембер Герд, причому тоді, коли зустрічалася з Джонні Деппом, про що навіть говорили на суді.

Але поки що Ілон Маск насолоджувався відпочинком у компанії друзів. Вони відвідали шикарний ресторан Spilia Seaside і влаштували екскурсію Міконосом, який селебриті люблять за його самотність і відсутність папараці.

[ + – ] Ілон Маск, Сара Штаудінгер і Арі Емануель на Міконосі

Але особисте життя Маска нещодавно обговорювалася набагато менш бурхливо, ніж життя його батька. Виявилося, що Яна Безуйденхаут, зведена сестра засновника Tesla та Space X і пасербиця 76-річного Еррола Маска, народила йому двох дітей. Ілон Маск був розлючений.