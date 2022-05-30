Ілон Маск і Емілі Ратаковскі сходили на шикарне весілля спільного друга

Одружився один із найвідоміших голлівудських імпресаріо — Арі Емануель. Його обраницею стала дизайнерка Сара Штаудінгер, засновниця бренду Staud.

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Навіть такий трудоголік як Ілон Маск іноді дозволяє собі розслабитися та відправитися на вечірку, особливо коли поважна причина — наприклад, весілля давнього друга. У Сен-Тропе відбулося весілля однієї з найуспішніших і найвідоміших голлівудських пар — імпресаріо Арі Емануеля та дизайнерки Сари Штаудінгер. І на церемонію прийшов увесь цвіт Голлівуду, який ще недавно веселився на кінофестивалі Канн: Емілі Ратаковські, Пафф Дедді, Марк Волберг і навіть Ілон Маск. Про це пише People.

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61-річний Арі — мабуть, найвідоміший голлівудський імпресаріо та засновник агентства "Ендевор", яке займається організацією гастролей знаменитостей. Арі представляє інтереси таких зірок як Майкл Мур, Мартін Скорсезе, Вупі Голдберг, Марк Волберг, Джуд Лоу, Кріс Рок і багатьох інших. У свій час він навіть представляв інтереси Дональда Трампа, і той пропонував йому посаду в Білому домі, коли став президентом.

[ + – ] Ілон Маск на весіллі Сари Штаудінгер і Арі Емануеля Фото: Backgrid [ + – ] Емілі Ратаковскі на весіллі Сари Штаудінгер і Арі Емануеля Фото: Backgrid

Саме Арі послужив прообразом героя Арі Голда в серіалі НВО "Антураж".

До речі, на весіллі був і брат Арі — той також дуже успішний, але в політиці. З 2011 року Рам Емануель обіймав посаду мера Чикаго, а зараз є послом США в Японії.

Обраниця Арі — 33-річна Сара Штаудінгер, успішна дизайнерка та засновниця бренду Staud. Її сумочки люблять Гейлі Бібер і Белла Хадід.

Шикарна церемонія одруження відбулася на приватній віллі в Сен-Тропе, Франція. Одружив наречених комік Ларрі Девід, який спеціально отримав сан священика.

До речі, Ілон Маск, який нещодавно розлучився зі співачкою Граймс і якого підозрювали в нових романах, на вечірці був один.

Це другий шлюб Арі. Він понад двадцять років був одружений із Сарою Аддінгтон, пара виховує трьох синів. Але вони розлучилися у 2018 році. Саме тоді, за чутками, Арі почав зустрічатися з дизайнеркою.

Але пара дуже потайлива та не постить спільні фото в соцмережах. Так що про їхній роман стало відомо, коли вони разом почали з'являтися на червоних доріжках.