UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Илон Маск и Эмили Ратаковски сходили на шикарную свадьбу общего друга

1396
ари эмануэль, свадьба, свадьба 2022, Сара Штаудингер, илон маск, сен-тропе, эмили ратаковски
Фото: mega | Свадьба Сары Штаудингер и Ари Эмануэля

Женился один из самых известных голливудских импресарио – Ари Эмануэль. Его избранницей стала дизайнер Сара Штаудингер, основательница бренда Staud

Даже такой трудоголик, как Илон Маск иногда позволяет себе расслабиться и отправиться на вечеринку, особенно, когда причина уважительная – например, свадьба давнего друга. В Сен-Тропе прошла свадьба одной из самых успешных и известных голливудских пар – импресарио Ари Эмануэля и дизайнера Сары Штаудингер. И на церемонию пришел весь цвет Голливуда, который еще недавно веселился на Каннском кинофестивале: Эмили Ратаковски, Пафф Дэдди, Марк Уолберг и даже Илон Маск. Об этом пишет People.

61-летний Ари – пожалуй, самый известный голливудский импресарио и основатель агентства "Эндевор", которое занимается организацией гастролей знаменитостей. Ари представляет интересы таких звезд, как Майкл Мур, Мартин Скорсезе, Вупи Голдберг, Марк Уолберг, Джуд Лоу, Крис Рок и многих других. Одно время он даже представлял интересы Дональда Трампа и тот предлагал ему должность в Белом доме, когда стал президентом.

ари эмануэль, свадьба, свадьба 2022, Сара Штаудингер, илон маск, сен-тропе, эмили ратаковски
Илон Маск на свадьбе Сары Штаудингер и Ари Эмануэля
Фото: Backgrid
ари эмануэль, свадьба, свадьба 2022, Сара Штаудингер, илон маск, сен-тропе, эмили ратаковски
Эмили Ратаковски на свадьбе Сары Штаудингер и Ари Эмануэля
Фото: Backgrid

Именно Ари послужил прообразом героя Ари Голда в сериале НВО "Красавцы".

К слову, на свадьбе был и брат Ари – тот тоже весьма успешен, но в политике. С 2011 года Рам Эмануэль занимал пост мэра Чикаго, а сейчас является послом США в Японии.

Избранница Ари – 33-летняя Сара Штаудингер – успешный дизайнер и основательница бренда Staud. Ее сумочки обожают Хейли Бибер и Белла Хадид.

Шикарная церемония бракосочетания прошла на частной вилле в Сен-Тропе, Франция. Поженил новобрачных комик Ларри Дэвид, специально получивший сан священника.

К слову, Илон Маск, который недавно расстался с певицей Граймс, и которого подозревали в новых романах, на вечеринке был один.

Это второй брак Ари. Он более двадцати лет был женат на Саре Аддингтон, пара воспитывает троих сыновей. Но они развелись в 2018 году. Именно тогда, по слухам, Ари начал встречаться с дизайнером.

Но пара очень скрытна и не постит совместные фото в соцсетях. Так что о их романе стало известно, когда они вместе стали появляться на красных дорожках.