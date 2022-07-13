Кохана Ілона Маска Наташа Бассетт кинула його через дітей

Дізнавшись про те, що колега Ілона Маска народила йому близнюків, Бассетт вирішила "відключити" романтичні стосунки з багатодітним та вітряним мільярдером.

51-річний засновник Space X та Tesla, мільярдер Ілон Маск вкотре залишився один: від нього пішла нова кохана, 28-річна австралійська акторка Наташа Бассетт, повідомляє HollywoodLife.

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Пара розлучилася після того, як стало відомо, що виконавча директорка Neuralink Шивон Зіліс, яка мала інтрижку з Маском, народила хлопчиків-близнюків у листопаді 2021 року, довівши кількість його дітей до дев'яти. З'ясувалося, що близнюки з'явилися на світ лише за кілька тижнів до того, як у Маска та Граймс народилася друга дитина — дочка Екса Дарк Сідерель (Exa Dark Siderael), яку батьки звуть Y.

Дізнавшись про нових дітей Ілона, Бассетт вирішила "відключити" їхні романтичні стосунки, але вважає, що вони ще можуть залишатися друзями.

"Наташа так багато чому навчилася в Ілона, і вона вдячна за той час, який вони провели разом, оскільки це було дуже особливо і сюрреалістично", — сказало журналістам джерело, знайоме з парою. Він додав, що дівчина вирішила зосередитися на своїй кар'єрі, яка рвонула вгору після виходу біографічного фільму База Лурмана про Елвіса Преслі. У фільмі Наталя зіграла шкільну подругу головного героя.

"Після виходу її біографічного фільму про Елвіса наприкінці червня останні кілька тижнів стали для Наташі сильним стресом. Акторство завжди було її мрією, і це її перша справжня любов. Тепер вона отримує визнання, заради чого так багато працювала все своє життя, і Наташа знає, що вона має пройти ці наступні кроки на самоті. Вона не має часу на зовнішній шум. Особливо те, що пов'язано з її стосунками з Ілоном", — повідомило джерело.

Вперше Наташу та Ілона вперше помітили 17 лютого цього року, коли вона виходила з літака Маска у Лос-Анджелесі. 29 травня їх застукали на обіді в Сен-Тропі, а за тиждень до цього Бассетт запросила мати Ілона Маска на прем'єру фільму про Елвіса в Каннах. Розрив пари ніяк не вплинув на стосунки Наташі та місис Маск.

Поки акторка зосереджена на кар'єрі, але в майбутньому вона не проти народити дитину.

"Наташа хоче колись мати сім'ю і впевнена, що вона в неї буде, але в неї дуже традиційні цінності. Вона теж молода, і народження дітей не входить до її планів зараз. Коли прийде час, вона буде готова. Натомість. вона зосереджена на собі та своїй кар'єрі, і зараз у неї все добре”, — розповів знайомий Бассетт.