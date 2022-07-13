Возлюбленная Илона Маска Наташа Бассет бросила его из-за детей

Узнав о том, что коллега Илона Маска родила ему близнецов, Бассет решила "отключить" романтические отношения с многодетнім и ветреннім миллиардером.

51-летний основатель Space X и Tesla, миллиардер Илон Маск в очередной раз остался один: от него ушла новая возлюбленная, 28-летняя австралийская актриса Наташа Бассет, сообщает HollywoodLife.

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Пара рассталась после того, как стало известно, что исполнительный директор Neuralink Шивон Зилис, у которой была интрижка с Маском, родила мальчиков-близнецов в ноябре 2021 года, доведя количество его детей до девяти. Выяснилось, что близнецы появились на свет всего за несколько недель до того, как у Маска и Граймс родился второй ребенок – дочь Экса Дарк Сидерель (Exa Dark Siderael), которую родители зовут Y.

Узнав о новых детях Илона, Бассет решила "отключить" их романтические отношения, но считает, что они все еще могут оставаться друзьями.

"Наташа так многому научилась у Илона, и она благодарна за то время, которое они провели вместе, так как это было очень особенным и сюрреалистичным", – сказал журналистам источник, знакомый с парой. Он добавил, что девушка решила сосредоточиться на своей карьере, которая рванула вверх после выхода биографического фильма База Лурмана об Элвисе Пресли. В фильме Наташа сыграла школьную подругу главного героя.

"После выхода ее биографического фильма об Элвисе в конце июня последние несколько недель стали для Наташи сильным стрессом. Актерство всегда было ее мечтой, и это ее первая настоящая любовь. Теперь она получает признание, ради чего так много работала всю свою жизнь, и Наташа знает, что она должна пройти эти следующие шаги в одиночку. У нее нет времени на внешний шум. Особенно то, что связано с ее отношениями с Илоном", – сообщил источник.

Впервые Наташу и Илона впервые заметили 17 февраля этого года, когда она выходила из самолета Маска в Лос-Анджелесе. 29 мая их застукали обедающими в Сен-Тропе, а за неделю до этого Бассет пригласила мать Илона Маска на премьеру фильма об Элвисе в Каннах. Разрыв пары никак не повлиял на отношения Наташи и миссис Маск.

Пока что актриса сосредоточена на карьрере, но в будущем она не против родить ребенка.

"Наташа хочет когда-нибудь иметь семью и уверена, что она у нее будет, но у нее очень традиционные ценности. Она тоже молода, и рождение детей не входит в ее планы в настоящее время. Когда придет время, она будет готова. Вместо этого она сосредоточена на себе и своей карьере, и сейчас у нее все хорошо", – рассказал знакомый Бассет.