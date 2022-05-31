Илон Маск сходил на свидание с новой девушкой

Пассию Маска зовут Наташа Бассет и она актриса

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50-летнего миллиардера и изобретателя Илона Маска "застукали" на свидании с новой девушкой. 27-летняя Наташа Бассет, судя по всему, стала встречаться с Маском в феврале этого года. Тогда их впервые увидели вместе. Об этом пишет Daily Mail.

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Маск и Бассет устроли романтичное свидание в Сен-Тропе в отеле Cheval Blanc. Они отобедали картофелем фри и выпили розового вина, а потом отправились на пляж.

Фото: mega

Во Франции у обоих был насыщенный график. Наташа была на Каннском фестивале, так как снялась в новом фильме База Лурманна "Элвис". В байопике она исполнила роль девушки Пресли. Вместе с Томом Хэнксом и прочими селебрити она также посетила гала-вечер amfAR.

Маск также был в Каннах вместе со своей матерью Мэй Маск, а позже посетил шикарную свадьбу своего друга, импресарио Ари Эмануэля в Сен-Тропе.

Впервые об отношениях Илона и Наташи заговорили в феврале, когда папарацци заметили таинственную рыжую незнакомку, выходящую из частного самолета миллиардера в аэропорту Лос-Анджелеса.

Позже журналисты выяснили, что это молодая австралийская актриса Наташа Бассет. Ее карьера была не слишком блестящей, так что, надо думать, что роль в фильме Лурманна станет для нее прорывом.

Пара никак не комментирует свои отношения и неизвестно, где они познакомились.

[ + – ] Наташа Бассет - новая девушка Илона Маска Фото: natashabassett/Instagram [ + – ] Наташа Бассет - новая девушка Илона Маска Фото: natashabassett/Instagram

Маск, при всей своей одержимости работой, также известен, как сердцеед, у которого было немало девушек.

С 2000 года он был женат на писательнице Джастин Уилсон, с которой познакомился во время учебы в Онтарио. У пары родились шестеро детей, но первенец – Невада, внезапно скончался, когда ему едва исполнилось 10 недель.

Пара развелась в 2008 году и Джастин называла себя в шутку "стартовой женой". В 2010 году Маск женился на актрисе Талуле Райли, они развелись в 2012-м, а потом вновь поженились через год. Талула подала на развод в 2016 году.

Уже на следующий год Маск начал встречаться с теперь уже скандально известной актрисой Эмбер Херд, но они разошлись через год.

Еще через год миллиардер начал отношения с певицей Граймс. И они заявили о своей связи с помпой, появившись на Met Gala в 2018 году.

В мае 2020 года у них родился сын, которого назвали X Æ A-Xii. Они разошлись через год, оставшись в хороших отношениях, а в декабре прошлого года Граймс ошеломила поклонников и журналистов, сообщив, что суррогатная мать родила им дочь по имени Экса Дарк Сидерель, которую счастливые родители зовут просто Y.