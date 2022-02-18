Илон Маск слетал на свидание с таинственной незнакомкой

Частный самолет миллиардера, стоимостью в 50 миллионов фунтов стерлингов, приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса

50-летнего Илона Маска "застукали" в аэропорту Лос-Анджелеса в компании таинственной рыжеволосой незнакомки. В сентябре прошлого года Маск расстался со своей девушкой, певицей Граймс, с которой у него общий ребенок – сын по имени X Æ A-Xii. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

С той поры миллиардер занимался своими проектами и практически не появлялся на светских мероприятиях. Про то, что он начал новые отношения, журналисты таблоидов не знали.

[ + – ] Илон Маск у своего самолета Фото: Rex

В Лос-Анджелес Маск и его спутница прилетели на его самолете Gulfstream G650ER стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов, а от трапа они отбыли на Tesla.

[ + – ] Таинственная подруга Илона Маска, прилетевшая с ним в Лос-Анджелес Фото: Rex

Это первое появление миллиардера в компании девушки с момента его расставания с Граймс. Они разошлись после трех лет отношений и через год после того, как у них родился сын X Æ A-Xii.

"Хоть мы и в разлуке, но мы по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в хороших отношениях, — сказал тогда 50-летний генеральный директор Tesla.

Маск упомянул, что причиной расставания стало расстояние. Он переехал в Техас из Калифорнии, когда там ужесточились карантинные ограничения. Граймс же осталась в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Илон Маск и Граймс на Met Gala Фото: Getty Images

Впрочем, они продолжали встречаться и делить опеку над сыном. В одном из стримов Маск даже появился с малышом на коленях.

Напомним, первой женой Маска стала писательница Джастин. Они были женаты четыре года и разошлись в 2008-м. У пары родились шестеро детей.

После Маск встречался и женился на актрисе Талуле Райли. С ней он расстался в 2016, прожив вместе шесть лет.

Позже был короткий роман с актрисой Эмбер Херд, которая впоследствии вышла замуж за Джонни Деппа. Депп утверждал, что она изменяла ему с Маском.

С Граймс, по слухам, миллиардер познакомился в Twitter, ему понравились ее остроумные комментарии.

Позже Граймс признавалась, что встречаться с Маском было нелегко и она была совершенно не готова к "пристальному вниманию".

[ + – ] Илон Маск с сыном X Æ A-Xii Фото: Getty Images

В январе 2020 года Граймс объявила о своей беременности в Instagram, а позже подтвердила, что Маск был отцом.