"Встречаются уже несколько месяцев": СМИ узнали имя новой девушки Илона Маска

В сентябре прошлого года Илон Маск расстался с певицей Клэр Буше (Граймс), но только сейчас замечен с новой пассией.

В конце прошлой недели мировые СМИ облетели фотографии Илона Маска, выходящего из самолета с таинственной молодой незнакомкой, и журналисты сразу же взялись гадать, кто стал новой пассией основателя Tesla и Space X, а также богатейшего человека планеты. По информации ряда западных изданий, эта девушка – 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет.

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Откуда пошли слухи о новом романе Маска

В сентябре прошлого года 50-летний Илон Маск расстался с матерью своего шестого сына X Æ A-Xii, канадской певицей Граймс после трех лет отношений. Бывшая пассия позже призналась, что он был влюблен в свою работу, и ему больше никто не был нужен. Несмотря на расставание, они вместе продолжили заботиться о сыне, а вот о возобновлении отношений речи больше не было.

Почти полгода миллиардер был погружен в работу и особо нигде не появлялся, а если и представал перед публикой, то не раз был вместе с маленьким сыном.

Поэтому неудивительно, что новая девушка рядом с Маском моментально привлекла внимание. Их "застукали" в аэропорту Лос-Анджелеса, когда они выходили из личного 19-местного самолета Илона Gulfstream G650ER стоимостью почти $70 млн, а от трапа они отбыли на Tesla.

По информации HollywoodLife, несмотря на то, что о романе Наташи и Илона заговорили только сейчас, на самом деле они встречаются уже несколько месяцев.

Кто такая Наташа Бассет

Наташа Бассет – австралийская актриса, которую называют восходящей звездой кинематографа. Она родом из Нового Южного Уэльса, выросла в Сиднее, а в Нью-Йорк переехала в 2019 году, чтобы поступить в театральную школу.

Играть Наташа начала в 14 лет, когда получила роль Джульетты в "Ромео и Джульетте" в Австралийском театре для молодежи. В 2009 году она сыграла главную роль в фильме MTV "Дангуна", а затем снималась в различных сериалах, включая "Грабли", "Дикие парни" и других.

Самой большой ролью 27-летней девушки на сегодняшний день стала роль Бритни Спирс в биографическом фильме "Бритни навсегда". Фильм провалился в прокате и подвергся резкой критике как критиков, так и фанатов, а сама Бритни заявила, что изначально была против этого проекта.

[ + – ] Наташа Бассет сыграла Бритни Спирс в фильме "Бритни навсегда"

Ее следующей работой будет роль Дикси Лок, первой девушки Элвиса Пресли, в грядущем биографическом фильме "Элвис", в котором Остин Батлер играет главную роль, а Том Хэнкс – его менеджера. Фильм снят австралийским режиссером Базом Лурманном и выйдет на большие экраны 24 июня этого года.

О Наташе известно также то, что она любит печь. Чаще всего она что-нибудь готовит, когда волнуется.