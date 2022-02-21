"Зустрічаються вже кілька місяців": ЗМІ дізналися про ім'я нової дівчини Ілона Маска

У вересні минулого року Ілон Маск розлучився зі співачкою Клер Буше (Ґраймз), але лише зараз його помітили з новою пасією.

Наприкінці минулого тижня світові ЗМІ облетіли фотографії Ілона Маска, що виходить із літака з таємничою молодою незнайомкою, і журналісти відразу ж взялися гадати, хто став новою пасією засновника Tesla та Space X, а також найбагатшої людини планети. За інформацією низки західних видань, ця дівчина – 27-річна австралійська актриса Наташа Бассет.

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Звідки пішли чутки про новий роман Маска

У вересні минулого року 50-річний Ілон Маск розлучився з матір'ю свого шостого сина XÆA-Xii, канадською співачкою Ґраймз після трьох років стосунків. Колишня пасія пізніше зізналася, що він був закоханий у свою роботу, і йому більше ніхто не був потрібен. Попри розлучення, вони разом продовжили дбати про сина, а ось про відновлення стосунків більше не було мови.

Майже пів року мільярдер занурювався в роботу й особливо ніде не з'являвся, а якщо й з'являвся перед публікою, то не раз був разом із маленьким сином.

Тому не дивно, що нова дівчина поряд із Маском миттєво привернула увагу. Їх "застукали" в аеропорту Лос-Анджелеса, коли вони виходили з особистого 19-місного літака Ілона Gulfstream G650ER вартістю майже $70 млн, а від трапу вони від'їхали на Tesla.

За інформацією HollywoodLife, попри те, що про роман Наташі та Ілона заговорили тільки зараз, насправді вони зустрічаються вже кілька місяців.

Хто така Наташа Бассет

Наташа Бассет – австралійська акторка, яку називають висхідною зіркою кінематографа. Вона родом із Нового Південного Уельсу, виросла в Сіднеї, а до Нью-Йорка переїхала у 2019 році, щоб вступити до театральної школи.

Грати Наташа почала у 14 років, коли отримала роль Джульєтти у "Ромео та Джульєтті" в Австралійському театрі для молоді. У 2009 році вона зіграла головну роль у фільмі MTV "Дангуна", а потім знімалася в різних серіалах, включаючи "Граблі", "Дикі хлопці" та інші.

Найбільшою роллю 27-річної дівчини на сьогодні стала роль Брітні Спірс у біографічному фільмі "Брітні назавжди". Фільм провалився в прокаті й зазнав різкої критики як критиків, так і фанатів, а сама Брітні заявила, що спочатку була проти цього проєкту.

[ + – ] Наташа Бассет зіграла Брітні Спірс у фільмі "Брітні назавжди"

Її наступною роботою буде роль Діксі Лок, першої дівчини Елвіса Преслі, у майбутньому біографічному фільмі "Елвіс", в якому Остін Батлер грає головну роль, а Том Хенкс — його менеджера. Фільм зняв австралійський режисер Баз Лурманн, і він вийде на великі екрани 24 червня цього року.

Про Наташу відомо також те, що вона любить пекти. Найчастіше вона щось готує, коли хвилюється.